Neymar : Coup dur pour le Brésil, sa blessure est plus sérieuse !

Amadou Diawara

Lors de l'annonce de sa liste de joueurs convoqués pour la Coupe du Monde 2026, Carlo Ancelotti a créé la surprise en citant le nom de Neymar, qui n'a pas porté le maillot du Brésil depuis trois ans. Toutefois, l'ancienne gloire du PSG est touché à un mollet. Alors que Santos a évoqué un œdème, la blessure de Neymar serait plus sérieuse.

Neymar n'a pas défendu les couleurs du Brésil depuis trois ans. Alors qu'il a pu enchainer avec Santos ces dernières semaines, le joueur de 34 ans espérait être convoqué par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du Monde 2026. Et son vœu a été exaucé. « Nous avons évalué Neymar tout au long de l'année. C'est un joueur important, il le sera encore lors de cette Coupe du monde. Il a le même rôle et les mêmes obligations que les 25 autres joueurs. Il peut jouer, ne pas jouer, entrer en jeu ou être sur le banc. Il a la même responsabilité que les autres. Je veux être clair et honnête. Il jouera s'il le mérite. Je pense qu'il est important de ne pas faire reposer toutes les attentes sur un seul joueur », s'est justifié Carlo Ancelotti en conférence de presse. Toutefois, Neymar vient de rechuter, s'étant blessé à un mollet.

Blessure de Neymar : Santos a menti ? Interrogé sur la blessure de Neymar, Rodrigo Zogaib s'est montré rassurant. « Neymar souffre d’une légère blessure au mollet, un œdème. Mais, selon notre plan, sa convalescence lui permettra d’être apte la semaine prochaine lorsqu’il rejoindra l’équipe nationale », a précisé le coordinateur du centre de santé de Santos. Ainsi, comme rapporté par Foot Mercato, Neymar devrait être éloigné des terrains pendant cinq à dix jours. Une bonne nouvelle avant la Coupe du Monde. Pour rappel, le Brésil entrera en lice le 14 juin, ayant rendez-vous avec le Maroc.