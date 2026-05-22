Paul Seixas lance son duel avec Tadej Pogacar : «Les autres je m’en fiche»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il impressionne tout le monde cette saison, Paul Seixas s'est notamment mis en valeur lors de son duel face à Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège. Une lutte acharnée qui pourrait également animer l'été sur le Tour de France. D'ailleurs, le Français n'a qu'une seule obsession : battre le champion du monde.

Nouveau phénomène du cyclisme mondial, Paul Seixas sera présent sur les routes du Tour de France cet été avec un objectif clair : Lutter le plus longtemps possible face à Tadej Pogacar. Une mission qui semble quasiment impossible, mais Didier Jannel, un des directeurs sportifs de l’équipe Decathlon CMA-CGM, raconte que c'est une obsession pour Paul Seixas.

«Là, il nous regarde et il nous dit : "non mais il n’y a qu’un mec à battre, c’est Pogacar, les autres je m’en fiche."» « Je me souviens, la veille des Strade, on commence à lui énumérer les mecs qui peuvent gagner comme Pidcock ou d’autres. Et là, il nous regarde et il nous dit : "non mais il n’y a qu’un mec à battre, c’est Pogacar, les autres je m’en fiche." Il est sûr de lui, il a une forme d’insouciance. Moi, des fois, j’ai l’impression qu’il court toujours chez les juniors. Sa tactique, sa stratégie, sa mentalité, c’est celle des juniors. Il se mettait devant, il accélérait, il faisait péter tous les autres et il allait gagner. Il est aussi impressionnant pour cette assurance que pour ses qualités physiques », confiait-il dans les colonnes de La Dépêche avant de revenir sur la prestation de Paul Seixas sur Liège-Bastogne-Liège.