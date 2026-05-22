«Je ne peux y croire» : Ce départ que Luis Enrique n'arrive pas à accepter...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A une semaine de la finale de la Ligue des champions, Luis Enrique poursuit sa tournée des médias. Et l'entraîneur du PSG a notamment été interrogé sur le départ de Pep Guardiola, qui va quitter Manchester City d'ici la fin de la saison. Une situation à laquelle il a encore du mal à croire.

Bien que rien ne soit officiel pour le moment, cela ne semble plus faire de doute. En effet, Pep Guardiola va quitter Manchester City, 10 ans après son arrivée. Le technicien espagnol aura bien évidemment marqué de son empreinte l'histoire du club anglais mais également de la Premier League. Grâce à six titres de champions d'Angleterre et une Ligue des champions, Pep Guardiola a continué d'écrire sa légende et va finir son parcours par un doublé puisque Manchester City a remporté les deux coupes nationales cette saison, mais a laissé échappé le titre en championnat à Arsenal.

Luis Enrique rend hommage à Pep Guardiola Et son départ ne laisse personne insensible, à commencer par l'entraîneur du PSG Luis Enrique, très touché par la situation de son compatriote et ancien coéquipier au FC Barcelone. « Je n’arrive pas à y croire, et je ne veux pas y croire car j’aurais aimé qu’il reste encore de nombreuses années. C’est ce qu’il transmet, la façon dont il a transformé le jeu, sa capacité à faire rentrer les défenseurs centraux ou les latéraux dans l’axe. Un jour, il placera les défenseurs centraux face au but et tout le monde l’imitera. Très peu en sont capables, et à cet égard, il est le numéro un », confie-t-il au micro de Movistar.