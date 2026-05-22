Transfert d'Igor Paixao : L'OM va commettre une erreur qui inquiète la presse marseillaise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une belle seconde partie de saison, Igor Paixao est finalement l'une des rares satisfactions de l'OM. Des prestations qui pourraient d'ailleurs pousser le club phocéen à envisager une vente, compte tenu de sa valeur marchande. Mais à Marseille, on considère qu'il s'agirait d'une grosse erreur.

L'été dernier, l'OM décidait de lâcher 35M€ pour recruter Igor Paixao. Un transfert qui n'a rien d'anodin puisqu'il s'agit de la plus grosse somme investie par le club phocéen dans son histoire pour un joueur. C'est plus que pour Dimitri Payet. Les attentes autour de l'ailier brésilien étaient donc importantes, et après des débuts poussifs, il est d'ailleurs monté en puissance et s'est imposé comme étant l'une des rares satisfactions de la saison marseillaise.

La vente de Paixao inquiète les Marseillais Par conséquent, les supporters de l'OM auront probablement envie d'en voir plus la saison prochaine. Mais encore faut-il qu'il reste. La question de l'avenir d'Igor Paixao se pose en effet puisque le Brésilien possède l'une des plus grosses valeurs marchandes de l'effectif marseillais, et l'OM a besoin de vendre. Difficile donc d'imaginer le club phocéen repousser les offres pour son ailier. Et c'est bien ce qui inquiète du côté de la Canebière. « Ce serait peut-être la plus grande erreur de ne voir en Igor Paixão qu’une opportunité financière », écrit ainsi Le Phocéen, site consacré à l'actualité de l'OM, qui se justifie en assurant que « sa première saison laisse surtout penser qu’à l'OM, son histoire ne fait probablement que commencer ».