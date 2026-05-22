Transfert d'Igor Paixao : L'OM va commettre une erreur qui inquiète la presse marseillaise !

Auteur d'une belle seconde partie de saison, Igor Paixao est finalement l'une des rares satisfactions de l'OM. Des prestations qui pourraient d'ailleurs pousser le club phocéen à envisager une vente, compte tenu de sa valeur marchande. Mais à Marseille, on considère qu'il s'agirait d'une grosse erreur.
L'été dernier, l'OM décidait de lâcher 35M€ pour recruter Igor Paixao. Un transfert qui n'a rien d'anodin puisqu'il s'agit de la plus grosse somme investie par le club phocéen dans son histoire pour un joueur. C'est plus que pour Dimitri Payet. Les attentes autour de l'ailier brésilien étaient donc importantes, et après des débuts poussifs, il est d'ailleurs monté en puissance et s'est imposé comme étant l'une des rares satisfactions de la saison marseillaise.
La vente de Paixao inquiète les Marseillais
Par conséquent, les supporters de l'OM auront probablement envie d'en voir plus la saison prochaine. Mais encore faut-il qu'il reste. La question de l'avenir d'Igor Paixao se pose en effet puisque le Brésilien possède l'une des plus grosses valeurs marchandes de l'effectif marseillais, et l'OM a besoin de vendre. Difficile donc d'imaginer le club phocéen repousser les offres pour son ailier. Et c'est bien ce qui inquiète du côté de la Canebière. « Ce serait peut-être la plus grande erreur de ne voir en Igor Paixão qu’une opportunité financière », écrit ainsi Le Phocéen, site consacré à l'actualité de l'OM, qui se justifie en assurant que « sa première saison laisse surtout penser qu’à l'OM, son histoire ne fait probablement que commencer ».
Le beau message de Paixao après la saison
En attendant de savoir ce que décidera l'OM, Igor Paixao a quant à lui laissé entendre qu'il aimerait rester. « Merci mon Dieu pour une saison de plus accomplie. Ça n’a pas été facile, mais il n’a jamais manqué d’engagement, d’unité et de volonté d’honorer ce maillot. Aujourd’hui, le sentiment est celui du bonheur et de la gratitude pour la qualification en Europa League, fruit du travail de tous, sur le terrain comme en dehors. Je remercie mes coéquipiers, le staff technique, le club et surtout les supporters, qui ont été à nos côtés dans chaque bataille. Nous continuons ensemble, plus forts, en apprenant de chaque défi et prêts pour ce qui nous attend à l’avenir », écrivait-il sur Instagram après le dernière match de la saison.