Transfert à 70M€ : L’OM a fixé le prix de Mason Greenwood

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a laissé entendre qu’il aimerait bien rester, Mason Greenwood n’est pas assuré d’être encore à l’OM la saison prochaine. Le joueur attend encore de connaître la position du club, qui a déjà fixé son prix. En ce sens, la direction marseillaise attend entre 60 et 70M€ pour se séparer de l’attaquant âgé de 24 ans, en sachant qu’une partie reviendra à Manchester United.

L’avenir de Mason Greenwood (24 ans) risque d’être un des feuilletons de l’été à Marseille. Arrivé il y a deux ans en provenance de Manchester United, l’Anglais est sous contrat jusqu’en juin 2029 avec l’OM, qui a besoin de vendre entre 50 et 60M€ d’ici à la fin du mois de juin pour valider son passage devant la DNCG, comme expliqué par le journaliste Florent Germain dans le Super Moscato Show sur RMC.

« Marseille en veut minimum 60 à 70M€ » « Lui aimerait rester à Marseille dans l’absolu, en tout cas, il l’a confié. Il attend de voir le discours du futur directeur sportif et de l’entraîneur. Marseille en veut minimum 60 à 70M€ parce qu’il y a 40% du joueur qui appartient à Manchester United. Mais il y a un paramètre important, c’est qu’on nous glisse que sur les gros joueurs comme lui, ça pourrait se dénouer après la Coupe du monde. Donc ce ne sera pas avant fin juin, là où Marseille a absolument besoin de vendre », a déclaré Florent Germain.

Balerdi et Hojbjerg, départ attendu Mason Greenwood risque donc de ne pas être celui qui renflouera les caisses de l’OM avant fin juin, ce qui pourrait être le cas de Leonardo Balerdi (27 ans) et Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) : « Ceux qui sont très probablement sur le départ : Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg, quand même vice-capitaine et capitaine de l’OM. Ce sont des gros salaires et eux ont le sentiment d’avoir fait l’année de trop, leur dernière année, à l’OM, donc ils sont sur le départ. » Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) et Geoffrey Kondgobia (33 ans), à qui il ne reste qu’un an de contrat, pourraient quant à eux être poussés vers la sortie.