Matthieu Jalibert : «On est prêts», l'UBB attend le Leinster de pied ferme pour la finale de Champions Cup !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

« Une finale, ça ne se joue pas. Ca se gagne », comme l'atteste le dicton. Matthieu Jalibert en a fait l'heureuse expérience l'année dernière contre Northampton. Ce samedi, le demi d'ouverture de l'UBB aura l'occasion de signer un back-to-back historique en Champions Cup s'il venait à bout du Leinster, quadruple vainqueur de l'épreuve. Un choc que le joueur du XV de France attend avec impatience.

Ce samedi 23 mai, quasiment une année jour pour jour après son succès contre Northampton, l'Union Bordeaux-Bègles a une fois de plus rendez-vous avec son histoire. A l'instar de l'équipe de football du PSG en Ligue des champions, l'UBB a l'occasion de signer un deuxième sacre en Champions Cup. Rendez-vous à Bilbao pour l'équipe de Yannick Bru qui fera face à un gros morceau : le Leinster, vainqueur de quatre Champions Cup, la dernière victoire remontant à 2018.

«Une finale, c’est du 50/50» Depuis, le club irlandais a été défait en finale à quatre reprises, en 2019, en 2022, en 2023 et en 2024 contre le Stade toulousain d'Antoine Dupont notamment. Alors forcément, huit ans après son dernier succès, le Leinster aura à cœur d'enfin soulever le trophée derrière lequel il court depuis près d'une décennie en vain. Et Matthieu Jalibert le sait pertinemment. Au point où le demi d'ouverture de l'UBB et du XV de France a tempéré ces dernières heures un élan d'optimisme en faveur du champion en titre. L'international français est convaincu que le groupe de Yannick Bru devra livrer la meilleure version de lui-même pour prolonger la disette du Leinster. « Une finale, c’est du 50/50. Il y a aussi l’option de perdre, mais on veut marquer l’histoire. Il faut jouer à 100 %, sans se poser de question. Le Leinster, ça fait un moment qu’on a analysé leur jeu. Leurs points forts ? Ils en ont beaucoup : leur défense, les zones de ruck, leur intensité dans les tâches obscures, leur conquête, leurs joueurs talentueux, leur réussite sur les duels aériens. Tout ça peut nous mettre en difficulté si nous ne sommes pas à 100 % ».