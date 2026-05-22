Transfert de Julian Alvarez : Walid Acherchour propose un plan B à 92M€ au PSG !

Alexis Brunet

Ce n’est un secret pour personne, le PSG chercherait activement à recruter Julian Alvarez. Toutefois, il ne sera pas facile de faire sortir le buteur argentin de l’Atlético de Madrid, qui attendrait un énorme chèque pour le laisser partir. Dans Génération After, Walid Acherchour a proposé un autre joueur à Paris à la place du champion du monde 2022. Une opération qui coûterait toutefois 92M€ au club de la capitale.

Après deux saisons en Espagne, Julian Alvarez va-t-il quitter l’Atlético de Madrid cet été ? Dans un marché des numéros neuf toujours très compliqué, l’international argentin se retrouve courtisé par de nombreux clubs. L’un des principaux prétendants du champion du monde 2022 serait le PSG, qui chercherait un possible remplaçant à Gonçalo Ramos. Arsenal, mais également le FC Barcelone seraient intéressés par l’ancien joueur de Manchester City.

Eli Junior Kroupi plutôt que Julian Alvarez ? Pour le moment, rien n’indique que Julian Alvarez rejoindra le PSG, en tout cas le dossier ne sera pas facile. Dans Génération After, Walid Acherchour a soufflé un autre nom au club de la capitale, qui sera peut-être plus facile à déloger que le buteur de l’Atlético de Madrid. « Est-ce qu'Eli Junior Kroupi prendrait le risque de sortir de Premier League ? Pour aller au PSG en tant que Français, par rapport au pont qu'il peut réaliser en allant au PSG avec l'équipe de France, on l'a vu avec d'autres joueurs français, c'est un accélérateur de carrière. C'est plus facile pour le PSG d'aller prendre un Eli Junior Kroupi qu'un Julian Alvarez. Il y a des prétendants, mais pour Alvarez aussi et pour sortir un joueur de l'Atletico... (il soupire). À Bournemouth, si tu mets le prix (92M€ selon Carine Galli), tu le sors. »