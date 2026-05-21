Vitinha déclaré intransférable par le PSG : Le Real Madrid a trouvé son sosie... pour beaucoup moins cher !

Devenu une référence à son poste, Vitinha s'est imposé depuis la saison dernière comme l'un des tous meilleurs milieux de terrain du monde. Par conséquent, le PSG n'a aucune intention de vendre son international portugais, ce qui pousse le Real Madrid à explorer d'autres pistes.
Cet été, la priorité du Real Madrid sera de dénicher un nouveau milieu de terrain d'envergure internationale. Et pour cause, les départs de Toni Kroos et Luka Modric n'ont pas été compensés ce qui laisse un énorme vide dans l'entrejeu merengue. Dans cette optique, la Casa Blanca rêve d'un transfert de Vitinha qui s'est imposé comme l'un des tous meilleurs milieux de terrain du monde. Mais le PSG n'a aucune intention de lâcher l'international portugais dont le contrat court jusqu'en 2029.
Aleixs Garcia, le plan B à Vitinha ?
Une situation qui pousse le Real Madrid à prospecter sur le marché pour trouver d'autres solutions. Et selon les informations d'El Larguero, le club merengue s'intéresserait ainsi à Aleix Garcia, un joueur dont le profil serait jugé comme étant très proche de celui de Vitinha. Mais pour un coût très différent. Âgé de 28 ans et sous contrat jusqu'en 2029 avec le Bayer Leverkusen, l'international espagnol (8 sélections) est valorisé à 20M€ par Transfermarkt quand le joueur du PSG vaudrait lui 110M€.
Rodri, l'autre gros coup du Real Madrid ?
Néanmoins, le Real Madrid a une autre option très intéressante en vue du mercato, à savoir celle menant à Rodri. Avec le départ de Pep Guardiola, un départ du Ballon d'Or de Manchester City est clairement envisageable et les Madrilènes veulent en profiter pour offrir un premier gros transfert à José Mourinho. Toutefois, El Larguero précise qu'aucune discussion n'a démarré pour le moment entre les deux parties, ce qui n'empêche pas évidemment l'intérêt du Real Madrid d'être concret. Quoi qu'il en soit, l'été s'annonce chaud au Real Madrid.