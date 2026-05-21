Vitinha déclaré intransférable par le PSG : Le Real Madrid a trouvé son sosie... pour beaucoup moins cher !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Devenu une référence à son poste, Vitinha s'est imposé depuis la saison dernière comme l'un des tous meilleurs milieux de terrain du monde. Par conséquent, le PSG n'a aucune intention de vendre son international portugais, ce qui pousse le Real Madrid à explorer d'autres pistes.

Cet été, la priorité du Real Madrid sera de dénicher un nouveau milieu de terrain d'envergure internationale. Et pour cause, les départs de Toni Kroos et Luka Modric n'ont pas été compensés ce qui laisse un énorme vide dans l'entrejeu merengue. Dans cette optique, la Casa Blanca rêve d'un transfert de Vitinha qui s'est imposé comme l'un des tous meilleurs milieux de terrain du monde. Mais le PSG n'a aucune intention de lâcher l'international portugais dont le contrat court jusqu'en 2029.

Aleixs Garcia, le plan B à Vitinha ? Une situation qui pousse le Real Madrid à prospecter sur le marché pour trouver d'autres solutions. Et selon les informations d'El Larguero, le club merengue s'intéresserait ainsi à Aleix Garcia, un joueur dont le profil serait jugé comme étant très proche de celui de Vitinha. Mais pour un coût très différent. Âgé de 28 ans et sous contrat jusqu'en 2029 avec le Bayer Leverkusen, l'international espagnol (8 sélections) est valorisé à 20M€ par Transfermarkt quand le joueur du PSG vaudrait lui 110M€.