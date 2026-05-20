PSG - Transfert de Vitinha : José Mourinho prépare déjà un énorme coup ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été s'annonce chaud du côté du Real Madrid où se prépare une révolution. Plusieurs transferts se préparent, notamment au milieu de terrain où les départs de Toni Kroos et Luka Modric n'ont jamais été compensés. Dans cette optique, un journaliste espagnol assure que seules deux options peuvent convenir aux Madrilènes : Vitinha et Rodri.

L'arrivée de José Mourinho devrait être le premier coup d'un été qui s'annonce bouillant au Real Madrid. Une révolution est effectivement prévue à l'issue d'une saison conclue sans trophée. Et cela pourrait commencer par un recrutement massif, notamment au milieu de terrain où les départs successifs de Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric n'ont jamais été compensés. Et pour le journaliste de AS Tomas Roncero, la solution ne peut venir que de deux joueurs à savoir Rodri (Manchester City) et Vitinha (PSG).

Mourinho rêve de Rodri et Vitinha ? « Quand on me demande quelle est la solution pour le milieu de terrain, je cite toujours deux noms : Rodri et Vitinha ; les autres me semblent être de second plan. Un déficit qui s’est fait sentir à maintes reprises au cours de la dernière décennie, c’est que des légendes du club sont parties par la petite porte. On s’en est remis grâce à Kroos et à la collaboration entre Ancelotti et Modric. Carvajal est le dernier des Mohicans de l’ère glorieuse », confie-t-il au micro d'El Larguero sur La Cadena SER, avant de détailler l'importance que pourrait avoir Rodri.