Mercato - OM : Un joueur l’annonce sur les réseaux sociaux, il sera à Marseille la saison prochaine

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec la nouvelle équipe dirigeante en place, l’Olympique de Marseille s’apprête à connaître un été mouvementé. De son côté, Emerson ne s’imagine pas quitter le club qu’il a rejoint lors du dernier mercato estival et donne déjà rendez-vous aux supporters phocéens pour la saison à venir.

Les supporters de l’OM sont encore passés par toutes les émotions cette saison. Désormais, l’heure est changement et une page de l’ère McCourt va se tourner. Pablo Longoria a déjà quitté la présidence, remplacé par Stéphane Richard qui prendra ses fonctions en janvier, tandis que Grégory Lorenzi devrait succéder à Medhi Benatia à la tête du secteur sportif. L'entraîneur Habib Beye est quant à lui sur le départ. Dans le vestiaire, cela va également bouger. Sur Instagram, Benjamin Pavard a déjà officialisé son départ. Emerson, de son côté, souhaite rester.

« La saison prochaine, nous ferons tout notre possible » Sur Instagram, le joueur de l’OM a donné rendez-vous aux supporters pour le prochain exercice, espérant obtenir davantage de réussite dans la cité phocéenne. « Une autre saison s'achève. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont soutenus et sont restés fidèles à notre équipe jusqu'au bout. Je sais que la fin n'a pas été celle que vous espériez, mais notre envie de nous battre pour ce club et ce maillot est restée intacte, a fait savoir l’international italien arrivé l’été dernier. La saison prochaine, nous ferons tout notre possible pour vous apporter encore plus de joie et de succès ! Et toujours Allez l'OM ! »