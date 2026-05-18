Officiel : C'est terminé, Benjamin Pavard annonce son départ de l'OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Inter Milan dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, Benjamin Pavard ne restera pas à l’OM. Auteur d’une saison contrastée à Marseille, le défenseur de 30 ans vient d’annoncer ce lundi soir son départ. L’international Français va retourner en Italie après 37 rencontres disputées sous le maillot marseillais.

Ce n’est pas un secret, mais cet été, l’OM devrait connaître de nombreux départs. Avec le départ de Medhi Benatia et probablement celui d’Habib Beye, le club phocéen devrait probablement procéder à un remaniement important de son effectif. En attendant, certains joueurs prêtés à Marseille commencent à quitter le navire. C’est le cas de Benjamin Pavard. Arrivé l’été dernier en provenance de l’Inter Milan dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, le défenseur français vient d’annoncer son départ.

Pavard annonce son départ « Une page se tourne aujourd’hui avec l’OM. Porter ce maillot restera une expérience marquante dans ma carrière et dans ma vie. J’ai toujours essayé de tout donner sur le terrain et de représenter ce club avec fierté, respect et engagement. Je repars avec beaucoup d’émotions, des souvenirs forts et l’image d’un vestiaire resté uni jusqu’au bout. Merci au club, au staff, à mes coéquipiers et à toutes celles et ceux qui nous ont soutenus cette saison. Je souhaite le meilleur à l’OM pour la suite », a ainsi communiqué Benjamin Pavard par le biais d’un message publié depuis son compte Instagram.