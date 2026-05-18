Antoine Dupont et Matthieu Jalibert : Mauvaise nouvelle pour Romain Ntamack avec le XV de France ?

Axel Cornic

Blessé et forfait pour le dernier 6 Nations, Romain Ntamack a regardé Matthiue Jalibert briller à sa place et mener le XV de France vers la victoire. Et désormais, certains se demandent si Faben Galthié ne doit pas continuer avec l’ouvreur de l’Union Bordeaux-Bègles, surtout avec une Coupe du monde qui approche à grands pas.

C’est le gros débat depuis la fin du Tournoi. Matthieu Jalibert a été tellement impressionnant avec le XV de France cet hiver, qu’il semble avoir pris de l’avance sur son principal rival. Mais Romain Ntamack est revenu de blessure et aligne des performances plus qu’abouties, avec un possible quatrième Bouclier de Brennus consécutif en ligne de mire avec le Stade Toulousain. Mais il n’y a qu’une seule place pour un ouvreur et Fabien Galthié devra faire un choix.

« Je ne pense pas que ça soit incompatible de faire jouer un Dupont et un Jalibert » Le numéro 10 du XV de France, il y en a un qui le connait très bien. Retraité depuis 2022, François Trinh-Duc a tout connu en sélection et selon lui, Galthié devrait continuer à faire confiance à Jalibert pour accompagner Antoine Dupont à la charnière. « Je ne pense pas que ça soit incompatible de faire jouer un Antoine Dupont et un Matthieu Jalibert. Parce qu’il faut qu’ils s’adaptent et c’est sûr que Jalibert aime bien avoir le ballon, donc sur la profondeur, Antoine Dupont aime bien porter le ballon et après donner au 10 » a-t-il expliqué, dans le podcast Rugby Confidential.