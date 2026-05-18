Camavinga snobé pour la Coupe du monde : «Il estime qu’il y a meilleur que lui», Laure Boulleau réagit à la décision de Didier Deschamps

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Jeudi soir, Didier Deschamps a décidé de ne pas convoquer Eduardo Camavinga pour la Coupe du Monde 2026 avec l’équipe de France. Un gros coup dur pour le milieu de terrain en difficulté actuellement avec le Real Madrid. De son côté, Laure Boulleau estime également que le joueur né en 2002 a sa part de responsabilité dans l’histoire.

Une véritable déception. Jeudi soir, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 26 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur de l’équipe de France a décidé de se passer d’Eduardo Camavinga, qui a connu de grosses difficultés au Real Madrid cette saison. Si l’ancien phénomène du Stade Rennais va devoir se relever après cette grosse déception, Laure Boulleau elle, estime que Camavinga a connu un frein dans sa progression après des débuts tonitruants.

« Là vraiment Didier estime qu’il y a meilleur que lui » « Je pense qu’il s’est un peu trop reposé sur ses lauriers. C’est un joueur qui a été très vite très tôt. Je suis peiné parce que je pense qu’il a tout pour lui, mais va falloir qu’il apprenne. Il avait aussi la particularité de jouer latéral gauche. Là vraiment Didier estime qu’il y a meilleur que lui », a ainsi analysé l’ancienne joueuse du PSG sur le plateau du Canal Football Club sur Canal + ce dimanche soir. Didier Deschamps lui, a laissé entendre qu’il comprenait la frustration du joueur à son égard.