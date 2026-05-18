Après Ayyoub Bouaddi, un autre crack pourrait snober l’équipe de France !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des derniers jours, l’équipe de France a sans doute perdu un très gros talent en la personne d’Ayyoub Bouaddi. Le prodige du LOSC, éligible à deux sélections, a décidé de représenter le Maroc au niveau international. D’après la presse portugaise, c’est désormais Eli Junior Kroupi (Bournemouth) qui pourrait rejoindre le Portugal. Explications.

Auteur d’une belle saison, Ayyoub Bouaddi a dû faire face à un choix important. Lié au PSG, le jeune milieu de terrain du LOSC a récemment décidé de représenter le Maroc au niveau international. Un choix important, qui devrait permettre au crack de 18 ans de disputer la Coupe du Monde avec les « Lions de l’Atlas ». Une potentielle perte importante pour l’équipe de France. Mais Ayyoub Bouaddi n’est pas le seul grand talent français qui peut décider de représenter plusieurs nations. C’est également le cas d’Eli Junior Kroupi. Véritable révélation en Premier League avec Bournemouth, l’attaquant de 19 ans peut décider de représenter la France certes, mais également la Côte d’Ivoire de par son père, mais également le Portugal de par sa mère.

Kroupi pourrait être sélectionné avec le Portugal ! Et d’après A Bola, Eli Kroupi pourrait être sélectionné par Roberto Martinez pour la Coupe du Monde, alors que le sélectionneur espagnol du Portugal dévoilera sa liste ce mardi (13h). « Serait-ce un pari inattendu de la part de Roberto Martinez ? Sans aucun doute. Mais ce serait aussi une décision parfaitement cohérente avec le projet que l’entraîneur s’efforce de mettre en place. Martinez valorise les joueurs intelligents et polyvalents, capables d’apporter du dynamisme collectif. Kroupi s’inscrit parfaitement dans cette logique moderne: il presse bien, exploite les espaces avec qualité, fait le lien avec l’attaque, marque des buts et offre une chose de plus en plus rare dans le football moderne: l’imprévisibilité », indique ainsi A Bola.