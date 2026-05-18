Transfert au PSG : Ayyoub Bouaddi, le phénomène de Ligue 1, semble avoir pris sa décision !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après sa victoire en Ligue des champions l'année dernière, le PSG a choisi de se montrer assez discret sur le mercato estival ensuite. Les choses pourraient changer cet été et une jeune pépite intéresse de près les dirigeants parisiens : Ayyoub Bouaddi. Le milieu central de 18 ans évolue au LOSC pour le moment et il vient de choisir le Maroc en sélection. Visiblement, il a également pris sa décision concernant son avenir en club.

De nouveau en finale de la Ligue des champions, le PSG a pu compter sur un effectif qui n'a quasiment pas changé depuis l'année dernière. A l'approche du mercato estival, le club semble avoir d'autres idées cette année puisqu'un jeune joueur fait de l'œil aux dirigeants parisiens. A seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi pourrait bien affoler le mercato. Professionnel depuis 2023 avec le LOSC, à seulement 15 ans, il a réalisé une belle saison cette année et il pourrait bien décider de débarquer au PSG.

Ayyoub Bouaddi rêve du PSG Milieu central de 18 ans à peine, Ayyoub Bouaddi semble prêt à gravir un autre échelon dans sa carrière puisque d'après les informations rapportées par Paris No Limit, il donne sa priorité au PSG en vue du mercato estival qui va bientôt débuter. Il faudra attendre de voir désormais un accord entre le LOSC et le PSG pour le recrutement du joueur, estimé à 50M€ à l'heure actuelle par Transfermarkt.