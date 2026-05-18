Annoncé sur le départ, Habib Beye répond pour son avenir à l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

N’ayant pas réussi à emmener l’Olympique de Marseille jusqu’à la Ligue des champions, Habib Beye semble proche d’un départ, trois mois après son retour dans la cité phocéenne. Après la victoire face au Stade Rennais (3-1), l’entraîneur a été interrogé sur son avenir incertain en conférence de presse.

L’Olympique de Marseille est parvenu à limiter la casse en s’imposant face au Stade Rennais (3-1) ce dimanche soir au Vélodrome, de quoi lui permettre de participer à la Ligue Europa la saison prochaine. Mais avec quelle équipe ? De gros changements sont attendus dans la cité phocéenne, alors qu’un nouveau président va officiellement prendre ses fonctions le 2 juillet prochain (Stéphane Richard), épaulé par un nouveau directeur sportif qui devrait se nommer Grégory Lorenzi. Quid de Habib Beye ? Nommé en février, l’ancien joueur de l’OM est annoncé sur le départ.

« Mon avenir n’a aucune importance aujourd’hui » Le successeur de Roberto De Zerbi n’a pas échappé aux questions sur sa situation personnelle à l’issue de la dernière journée de Ligue 1. « Mon avenir n’a aucune importance aujourd’hui, a fait savoir Habib Beye devant les journalistes, dans des propos rapportés par Le Phocéen. Ce qui compte, c’est que ce club soit qualifié pour la Coupe d’Europe et puisse préparer la saison prochaine avec cette participation en Europa League. Certaines grosses équipes européennes ne joueront pas de Coupe d’Europe la saison prochaine, et certaines équipes françaises ne seront pas non plus qualifiées. Donc oui, atteindre cet objectif était important. Aujourd’hui, je pense surtout à mes enfants, qui étaient présents ce soir. Ils m’ont beaucoup apporté dans cette période et c’était un beau moment de partager cette victoire avec eux. »