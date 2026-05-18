Grosse frayeur avec la sortie d’Ousmane Dembélé : L’annonce rassurante au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche soir pour la dernière journée de Ligue 1 de la saison, le PSG affrontait le Paris FC au stade Jean-Bouin. Dans ce match sans réel enjeu perdu par les hommes de Luis Enrique (2-1), l'occasion était belle de fêter ce nouveau titre de champion de France acquis. Mais Ousmane Dembélé a suscité une certaine inquiétude lors du match en étant remplacé en première période. A la fin de la rencontre, Luis Enrique s'est montré plutôt rassurant concernant son état de santé.

Présent dans le onze de départ du PSG face au Paris FC, Ousmane Dembélé n'a pas pu aller au bout de la première mi-temps. L'attaquant français a quitté la pelouse prématurément à la 27ème minute, de quoi inquiéter sérieusement les supporters parisiens. Mais il n'y aurait pas de quoi s'alarmer d'après les informations données par Luis Enrique à la fin du match. A moins de deux semaines de la finale de la Ligue des champions, une blessure serait une terrible nouvelle.

« Il va bien » Visiblement gêné à un mollet, Ousmane Dembélé est sorti sur blessure à la 27ème minute du match face au Paris FC dimanche lors de la dernière journée de Ligue 1. L'attaquant de 29 ans, déjà en délicatesse avec son physique au début de la saison, aurait juste quitté le terrain par simple précaution. « Il va bien. J’espère rien d’important » a confié son entraîneur Luis Enrique au micro de Ligue1+ après le coup de sifflet final.