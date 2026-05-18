Choqué par le PSG, Bixente Lizarazu se lâche : «C'est exceptionnel»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Champion de France après sa victoire à Lens mercredi soir (2-0), le PSG tentera une nouvelle fois de remporter la Ligue des champions avec une seconde finale consécutive contre Arsenal le 30 mai prochain. Et si les Parisiens réalisent le back-to-back, ce sera encore plus fort que la saison dernière à en croire Bixente Lizarazu.

En faisant tomber le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions, le PSG s'est offert le droit de disputer une seconde finale de suite après celle remportée la saison dernière contre l'Inter Milan (5-0). Ce sera contre Arsenal le 30 mai prochain à Budapest. Et si jamais les Parisiens venaient à s'imposer, il réaliseraient un plus grand exploit encore que la saison dernière comme l'explique Bixente Lizarazu, quelques jours après le titre de champion de France acquis par les hommes de Luis Enrique.

Lizarazu est très impressionné par le PSG « C'est exceptionnel. Et s'ils gagnent la Ligue des champions, cette saison sera encore plus forte et plus exceptionnelle que la saison passée, parce qu'ils ont eu beaucoup d'obstacles. Il n'y a pas eu de préparation du tout, beaucoup de blessés comme Dembélé ou Hakimi, il faut se souvenir de tout ça. Il y a eu le sujet du gardien de but avec Donnarumma qui part, derrière Chevalier n'y arrive pas », lâche-t-il sur le plateau de Téléfoot, l'émission de TF1, avant de poursuivre.