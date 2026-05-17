PSG - «Il a gagné son combat avec Lucas Chevalier» : Matvey Safonov est définitivement validé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté en 2024, Matvey Safonov est aujourd'hui devenu le gardien numéro du PSG. Pourtant ce n'était pas vraiment prévu au programme lorsque le PSG a recruté Lucas Chevalier l'été dernier. Mais le Français n'a pas vraiment répondu aux attentes et il a fini par perdre sa place au profit du Russe. Et pour beaucoup d'observateurs, c'est largement mérité.

Depuis quelques mois, Matvey Safonov est préféré par Luis Enrique au poste de gardien pour débuter les matches du PSG. Lucas Chevalier n'a pas réussi un début de saison exceptionnel et le Russe en a profité pour briller lorsqu'il en a eu l'occasion. Finalement, il s'est révélé être plutôt solide à l'image du dernier match face au RC Lens et également lors des soirées de Ligue des champions. Jérôme Alonzo est plutôt convaincu par ce choix.

Matvey Safonov préféré à Lucas Chevalier, Jérôme Alonzo valide En étant plutôt impressionnant dans ses cages, Matvey Safonov a réussi à obtenir ce nouveau statut au détriment du gardien français que l'on annonçait en nette progression. Finalement Lucas Chevalier n'a pas obtenu de temps de jeu depuis le mois de janvier, une situation qui lui coûte cher. Mais c'est tellement logique pour Jérôme Alonzo. « Il écrit son histoire. Alors, est-ce que c'est une longue histoire avec le PSG ? Personne ne peut le dire aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a gagné son combat avec Lucas Chevalier à la loyale » réagit-il dans Téléfoot.