OM : Elye Wahi se permet de chambrer sur les réseaux après le match

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, l'OM a dû concéder le match nul à domicile face à l'OGC Nice (1-1). Ironie du sort, c'est Elye Wahi qui a refroidi le Vélodrome d'une panenka sur penalty. Alors que les duels ont été chauds tout au long du match avec l'attaquant des Aiglons, celui-ci a fini par faire la différence. Un beau pied de nez après toutes ces provocations et voilà que Wahi ne s'est pas fait prier pour en rajouter une couche après le match sur les réseaux.

Pour Elye Wahi, le passage à l'OM n'aura duré que quelques mois et qu'est-ce qu'il aura été difficile. L'attaquant n'a pas vécu de très bons moments à Marseille et voilà que ce dimanche soir, il retrouvait le Vélodrome sous le maillot de l'OGC Nice. Forcément, Wahi avait une revanche à prendre sur l'OM et il ne s'est pas fait prier pour la prendre. Provoquer tout au long du match notamment par Leonardo Balerdi, l'attaquant des Aiglons a permis à son équipe d'arracher le match nul en marquant sur penalty d'une panenka.

Elye Wahi 🇨🇮 sur Instagram 😭😭😭😭 pic.twitter.com/jYhn5OyTkP — Actu Foot (@ActuFoot_) April 26, 2026

« Justice de Dieu » Il fallait s'y attendre, le bourreau de l'OM a donc été Elye Wahi. Et voilà qu'après la rencontre, l'attaquant de l'OGC Nice a posté des photos sur Instagram qui ne sont pas passées inaperçues. Une le montre au contact de Leonardo Balerdi et Facundo Medina, une autre le montre en train de tirer son penalty et une troisième représente Bob L'Eponge complètement gelé. En référence à sa climatisation du Vélodrome ? Et ce n'est pas tout puisqu'en story sur Instagram toujours, Elye Wahi a reposté une déclaration de Chancel Mbemba disant : « Pas besoin de parler trop, mais le plus important, justice de Dieu. Il y en a ».