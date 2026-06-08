Cyclisme : Pogacar prêt à renoncer au Tour de France à l'avenir ? Il répond

Alexandre Higounet

Alors qu'il est en pleine préparation pour le Tour de France, la question de savoir si Pogacar s'alignera encore de nombreuses années sur la Grande Boucle ou s'il privilégiera sa quête des Monuments et de victoires dans le Giro et la Vuelta est revenue sur le devant de la scène. Elle a été posée à Matej Mohoric, compatriote et proche du double champion du monde slovène...

Alors que Tadej Pogacar est en pleine préparation pour le Tour de France, qui l'amènera la semaine prochaine au Tour de Suisse, la question de savoir s'il disputera encore de nombreuses années le Tour est de nouveau sur la table, le Slovène ayant laissé entendre récemment qu'il pourrait se concentrer à l'avenir sur ses conquêtes dans les Monuments, ce qui impliquerait également qu'il pourrait chercher à compléter sa collection de victoires au Giro et à la Vuelta.

« On peut se demander quelle est la part de vérité dans certaines de ses déclarations » A l'occasion d'un événement organisé en Slovénie autour de la sécurité routière, Matej Mohoric, compatriote de Pogacar et coéquipier au sein de l'équipe nationale, a été interrogé sur un tel projet, répondant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « On peut se demander quelle est la part de vérité dans certaines de ses déclarations. Il arrive que Tadej parle avant d'avoir bien réfléchi. Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde et je suis convaincu qu'il y participera encore longtemps. S'il décide autrement un jour, c'est son droit. Il a prouvé à maintes reprises qu'il est le meilleur cycliste du monde et qu'il peut se permettre une bien plus grande liberté que la plupart des autres coureurs quant au choix de ses objectifs ».