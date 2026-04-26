OM - Medina lâche un coup de gueule : Les répercussions inquiétantes évoquées par Lizarazu

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En manque de confiance, l'OM a bien du mal à garder le cap en cette fin de saison. Le club est en train de prendre du retard dans la course au podium de Ligue 1 et le climat est très lourd. En effet, Medhi Benatia s'en est pris à ses joueurs, une prise de parole suivie par le coup de gueule de Facundo Medina. Bixente Lizarazu ne voit pas comment les choses pourraient bien se terminer.

Défenseur de l'OM, Facundo Medina est très investi au sein du vestiaire malgré le fait qu'il soit arrivé seulement l'été dernier. L'Argentin n'a visiblement pas de mal à dire ce qu'il pense et il n'a pas hésité à s'en prendre à certains de ses coéquipiers lors d'une récente prise de parole face aux médias. Mais pour Bixente Lizarazu, pas sûr que ce soit la bonne approche...

OM - Coup de gueule de Medina : «J’ai rarement vu ça», un ancien joueur du PSG n’en revient pas ! https://t.co/edJeGVfuKi — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

L'OM sur le point de tout perdre ? Engagé dans une lutte en cette fin de saison pour décrocher le podium final de Ligue 1, l'OM compte 5 points de retard sur l'OL avant son match face à Nice ce dimanche. Un mauvais résultat plongerait un peu plus le club dans la crise, une équipe qui n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment. « Qui va accompagner le PSG et Lens en Ligue des Champions ? Lille, j’aime bien la stabilité dans les clubs. C’est un club qui est très bien tenu, avec Létang, avec Génésio. C’est serein. Donc c’est propice à la performance. Ils sont plus réguliers que Lyon. Lyon, ils ont une super série, mais ils ont vécu une saison un peu en dents de scie. Donc voilà je dis Lille et Lyon derrière. Mais pas Marseille. Pour la même raison évoquée avec Lille, qui a une stabilité et une sérénité. C’est tout le contraire à Marseille » analyse Bixente Lizarazu dans Téléfoot.