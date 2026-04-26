Des couches «Pampers» pour Balerdi, le joueur de l'OM est tourné en ridicule sur la chaîne L'Equipe !

L'Olympique de Marseille joue très gros ce dimanche soir au Vélodrome avec la réception de l'OGC Nice après une défaite qui a mis le feu en interne avec des déclarations assassines aux médias de Medhi Benatia après le revers à Lorient (0-2). Une semaine ensemble à la Commanderie, voilà le programme qu'attendait le groupe d'Habib Beye qui a amusé le journaliste Tom Ciaravino.
Les joueurs de l'OM et le staff technique d'Habib Beye sont restés une bonne partie de la semaine à la Commanderie. Une mise au vert à son propre centre d'entraînement après la déroute en terres bretonnes à Lorient la semaine dernière au retour du stage à Marbella (0-2). C'était annoncé par Medhi Benatia pendant sa sortie sulfureuse en zone mixte au Moustoir.
«Balerdi est allé chez Pampers au vu de la fin de saison»
Une actualité qui a inspiré Tom Ciaravino. Le journaliste a profité de sa rubrique Sans Abonnement sur la chaîne L'Equipe vendredi pour se moquer de cette semaine à la Commanderie et notamment du capitaine Leonardo Balerdi. « J'ai donc récupéré le programme de la semaine à la Commanderie. Lundi, les joueurs ont dû regarder... bah ils ont dû se regarder eux-mêmes quatre heures dans un miroir. C'est très dur, c'est pour faire bosser le mental. En moyenne, les joueurs ont craqué au bout d'une heure. Habib Beye, lui, a tenu 14 heures. Il a dû aller pisser. Mardi, sortie shopping dans les rues de Marseille pour améliorer cette fois-ci la prise de décision. Des petits groupes se sont formés, on a vu Pavard et Hojbjerg aller chez Celio. Aubameyang et Emerson aller chez Guess. Et puis Balerdi est allé chez Pampers au vu de la fin de saison ».
«Paixao a été dans les standards. Il a fait 8 drops. Il devait être titulaire ce week-end avec le Stade toulousain»
Après Leonardo Balerdi, ce fut au tour de Mason Greenwood et d'Igor Paixao notamment d'en prendre pour leur grade. « Mercredi après-midi chill cette fois-ci autour des séries choisies par des joueurs. On a vu du NCIS, du Game of Thrones et aussi du One Punchman demandé par Greenwood qui aime bien les animés. Jeudi, c'était une heure d'entraînement avec des ballons de rugby. Paixao a été dans les standards. Il a fait 8 drops. Il devait être titulaire ce week-end avec le Stade toulousain ».