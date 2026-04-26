Des couches «Pampers» pour Balerdi, le joueur de l'OM est tourné en ridicule sur la chaîne L'Equipe !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille joue très gros ce dimanche soir au Vélodrome avec la réception de l'OGC Nice après une défaite qui a mis le feu en interne avec des déclarations assassines aux médias de Medhi Benatia après le revers à Lorient (0-2). Une semaine ensemble à la Commanderie, voilà le programme qu'attendait le groupe d'Habib Beye qui a amusé le journaliste Tom Ciaravino.

Les joueurs de l'OM et le staff technique d'Habib Beye sont restés une bonne partie de la semaine à la Commanderie. Une mise au vert à son propre centre d'entraînement après la déroute en terres bretonnes à Lorient la semaine dernière au retour du stage à Marbella (0-2). C'était annoncé par Medhi Benatia pendant sa sortie sulfureuse en zone mixte au Moustoir.

🗣️ Kevin Diaz : "Je ne suis pas sûr que Pavard, Balerdi ou Hojbjerg n'aient pas envie de mouiller le maillot. Pavard n'est peut-être pas fait pour être le sauveur. Balerdi et le capitanat, c'est pareil !" #RMCLive pic.twitter.com/WhJfoGgt9B — After Foot RMC (@AfterRMC) April 23, 2026

«Balerdi est allé chez Pampers au vu de la fin de saison» Une actualité qui a inspiré Tom Ciaravino. Le journaliste a profité de sa rubrique Sans Abonnement sur la chaîne L'Equipe vendredi pour se moquer de cette semaine à la Commanderie et notamment du capitaine Leonardo Balerdi. « J'ai donc récupéré le programme de la semaine à la Commanderie. Lundi, les joueurs ont dû regarder... bah ils ont dû se regarder eux-mêmes quatre heures dans un miroir. C'est très dur, c'est pour faire bosser le mental. En moyenne, les joueurs ont craqué au bout d'une heure. Habib Beye, lui, a tenu 14 heures. Il a dû aller pisser. Mardi, sortie shopping dans les rues de Marseille pour améliorer cette fois-ci la prise de décision. Des petits groupes se sont formés, on a vu Pavard et Hojbjerg aller chez Celio. Aubameyang et Emerson aller chez Guess. Et puis Balerdi est allé chez Pampers au vu de la fin de saison ».