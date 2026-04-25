Mercato - OM : «Il retrouvera un banc important», la condition qui peut tout changer pour l’avenir d’Habib Beye ?

Sous contrat jusqu’en juin 2027 à l’OM, Habib Beye va vivre une fin de saison sous haute tension. Le technicien de 48 ans doit absolument chercher à décrocher cette troisième place qui permettrait à la formation marseillaise de se qualifier directement pour la Ligue des champions. Cette condition pourrait d’ailleurs changer beaucoup de choses pour son avenir.
Et si Habib Beye quittait l’OM à l’issue de la saison ? Alors que son contrat expire en juin 2027, le technicien de 48 ans ne sait pas vraiment s’il sera encore sur le banc olympien ou non après l’exercice 2025-2026. L’entraîneur marseillais doit encore aider l’OM à décrocher cette troisième place de Ligue 1 qui lui permettrait de se qualifier directement pour la Ligue des champions. Cette condition pourrait d’ailleurs changer beaucoup de choses.
«Il devait remplir deux objectifs»
« Il était en échec à Rennes, il se fait sortir, c’est presque inespéré d’obtenir le banc de l’OM presque 10 jours après avoir été limogé du Stade Rennais. En signant à Marseille, il le sait, il était conscient du danger pour sa carrière et de la difficulté du challenge. Il devait remplir deux objectifs : gagner la Coupe de France - ce n’est pas fait, l’OM s’est fait éliminer - et se qualifier directement en Ligue des champions. C’est encore possible, l’OM est à deux points de la troisième place » a d’abord confié Karim Bennani dans L’Equipe de Greg.
«S’il arrive finalement à entrer dans ses objectifs, il aura réussi son pari»
« Ça s’annonce complexe. C’était son rêve de venir à l’OM, il est en train d’atteindre son rêve, peut-être trop tôt on n’en sait rien. Mais s’il arrive finalement à entrer dans ses objectifs, il aura réussi son pari. Et même si l’OM s’en séparait cet été, il retrouvera un banc important parce qu’il aura réussi avec l’OM. Donc ça peut être tout bénef finalement pour lui » a ensuite ajouté le journaliste dans l’émission de La Chaîne L’Equipe. Pour atteindre cet objectif, l’OM d’Habib Beye n’a toutefois plus le droit à l’erreur puisque deux points séparent le club du troisième à quatre journées de la fin. À suivre...