Mercato - OM : «Il retrouvera un banc important», la condition qui peut tout changer pour l’avenir d’Habib Beye ?

Pierrick Levallet

Sous contrat jusqu’en juin 2027 à l’OM, Habib Beye va vivre une fin de saison sous haute tension. Le technicien de 48 ans doit absolument chercher à décrocher cette troisième place qui permettrait à la formation marseillaise de se qualifier directement pour la Ligue des champions. Cette condition pourrait d’ailleurs changer beaucoup de choses pour son avenir.

Et si Habib Beye quittait l’OM à l’issue de la saison ? Alors que son contrat expire en juin 2027, le technicien de 48 ans ne sait pas vraiment s’il sera encore sur le banc olympien ou non après l’exercice 2025-2026. L’entraîneur marseillais doit encore aider l’OM à décrocher cette troisième place de Ligue 1 qui lui permettrait de se qualifier directement pour la Ligue des champions. Cette condition pourrait d’ailleurs changer beaucoup de choses.

Le vestiaire de l'OM n'en peut plus : Le transfert de Mason Greenwood se confirme ? https://t.co/M7Q8yCwrT9 — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

«Il devait remplir deux objectifs» « Il était en échec à Rennes, il se fait sortir, c’est presque inespéré d’obtenir le banc de l’OM presque 10 jours après avoir été limogé du Stade Rennais. En signant à Marseille, il le sait, il était conscient du danger pour sa carrière et de la difficulté du challenge. Il devait remplir deux objectifs : gagner la Coupe de France - ce n’est pas fait, l’OM s’est fait éliminer - et se qualifier directement en Ligue des champions. C’est encore possible, l’OM est à deux points de la troisième place » a d’abord confié Karim Bennani dans L’Equipe de Greg.