Le vestiaire de l'OM n'en peut plus : Le transfert de Mason Greenwood se confirme ?

A l'approche de la fin de la saison, l'OM est toujours dans le mal et l'objectif du podium final en Ligue 1 s'éloigne un peu plus. Le club, 6ème avant cette 31ème journée, traverse une période très compliquée. A tel point que même les valeurs sûres sont pointées du doigt. En effet, Mason Greenwood serait dans le viseur de certains et il ne serait pas surprenant de le voir quitter la cité phocéenne cet été.
Arrivé à l'OM en 2024, Mason Greenwood n'a pas mis longtemps avant de s'intégrer à l'effectif et d'apparaître comme l'un des meilleurs joueurs du championnat. L'attaquant anglais a fini par ralentir la cadence au fil de la saison et beaucoup s'interrogeaient sur son avenir. Toujours présent, il est loin de faire l'unanimité en ce moment et il pourrait ne pas aller au bout de son contrat en juin 2029. Certains coéquipiers seraient épuisés par son manque d'investissement défensif.
Greenwood dans le viseur à l'OM
Auteur de 21 buts avec l'OM la saison dernière en Ligue 1, Mason Greenwood totalisait le même nombre de réalisations qu'Ousmane Dembélé. L'attaquant anglais a réussi à trouver régulièrement de l'efficacité mais il reste toujours discret dans le secteur défensif. D'après les informations dévoilées par La Provence, il serait même dans le viseur de ses coéquipiers à l'OM. En effet, on lui reproche son manque d'investissement sur le plan défensif, lui qui avait fait des progrès à ce niveau-là avec De Zerbi. Son avenir est donc plus que remis en question.
Greenwood prêt à quitter l'OM ?
Sous contrat jusqu'en 2029 à l'OM, Mason Greenwood pourrait faire ses valises cet été. Le joueur de 24 ans était déjà en danger l'année dernière à la même période mais il avait réussi à redresser la barre en fin de saison pour convaincre ses dirigeants de continuer. Mais désormais, la question se pose vraiment quant à un départ prévu cet été. D'autant plus que l'OM se prépare à bâtir un nouveau projet avec l'arrivée du nouveau président, le tout peut-être sans la Ligue des champions...