Le vestiaire de l'OM n'en peut plus : Le transfert de Mason Greenwood se confirme ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche de la fin de la saison, l'OM est toujours dans le mal et l'objectif du podium final en Ligue 1 s'éloigne un peu plus. Le club, 6ème avant cette 31ème journée, traverse une période très compliquée. A tel point que même les valeurs sûres sont pointées du doigt. En effet, Mason Greenwood serait dans le viseur de certains et il ne serait pas surprenant de le voir quitter la cité phocéenne cet été.

Arrivé à l'OM en 2024, Mason Greenwood n'a pas mis longtemps avant de s'intégrer à l'effectif et d'apparaître comme l'un des meilleurs joueurs du championnat. L'attaquant anglais a fini par ralentir la cadence au fil de la saison et beaucoup s'interrogeaient sur son avenir. Toujours présent, il est loin de faire l'unanimité en ce moment et il pourrait ne pas aller au bout de son contrat en juin 2029. Certains coéquipiers seraient épuisés par son manque d'investissement défensif.

OM : Jean-Pierre Papin clashe un joueur marseillais, «pourquoi il vient parler ?» https://t.co/KsXip3boPd — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

Greenwood dans le viseur à l'OM Auteur de 21 buts avec l'OM la saison dernière en Ligue 1, Mason Greenwood totalisait le même nombre de réalisations qu'Ousmane Dembélé. L'attaquant anglais a réussi à trouver régulièrement de l'efficacité mais il reste toujours discret dans le secteur défensif. D'après les informations dévoilées par La Provence, il serait même dans le viseur de ses coéquipiers à l'OM. En effet, on lui reproche son manque d'investissement sur le plan défensif, lui qui avait fait des progrès à ce niveau-là avec De Zerbi. Son avenir est donc plus que remis en question.