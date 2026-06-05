Mercato - PSG : Les nouvelles confidences de Kylian Mbappé sur son arrivée au Real Madrid !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2024, Kylian Mbappé faisait le plus gros choix de sa carrière en décidant de quitter le PSG afin de s’engager en faveur du Real Madrid. Deux ans plus tard, l’attaquant français est revenu sur les coulisses de son arrivée en Espagne, affirmant ne pas avoir été surpris de la grandeur du club merengue.

Une signature qui aura marqué l’histoire. En 2024, après de nombreuses années de tentatives ratées, le Real Madrid obtenait finalement la signature de Kylian Mbappé. Ayant décidé de quitter le PSG afin de rejoindre le club de ses rêves, l’attaquant français se dirigeait vers le plus gros défi de sa carrière. Deux ans plus tard, le bilan de Mbappé est compliqué. Si le Bondynois conserve des statistiques individuelles incroyables, c’est bien plus compliqué sur le plan collectif, alors que le Real Madrid sort d’une saison blanche…

« Tout le monde reconnait que c’est le plus grand club du monde » Désormais focalisé sur la Coupe du Monde avec l’équipe de France, Kylian Mbappé est néanmoins revenu sur son arrivé au sein du club espagnol il y a deux ans. « Est-ce que le Real Madrid est comme je l’imaginais ? Qu’est-ce qui m’a le plus surpris en arrivant ? Je pense que c’est comme tu l’imagines. Pour beaucoup, à part peut-être les supporters du Barça, tout le monde reconnait que c’est le plus grand club du monde. C’est clair pour tout le monde », a d’abord confié Kylian Mbappé au cours d’un entretien accordé à Sorare, avant de poursuivre.