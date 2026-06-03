Kylian Mbappé, son salaire provoque une nouvelle tension au Real Madrid !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2027, Vinicius Jr n'a toujours pas trouvé d'accord avec la direction du Real Madrid pour prolonger. Alors que l'international brésilien voudrait percevoir un salaire similaire à celui de Kylian Mbappé, les discussions avec le club merengue sont interrompues depuis plusieurs mois. En fonction de ses prestations à la Coupe du Monde, Vinicius Jr pourrait renforcer sa position.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a refusé d'activer l'option pour rempiler d'une saison. Déterminé à rejoindre son club de rêve, l'international français a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a deux ans. Alors que Kylian Mbappé a touché le pactole, Vinicius Jr aimerait toucher un salaire du même acabit.

La prolongation de Vinicius Jr dictée par la Coupe du Monde ? En fin de contrat le 30 juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr a négocié pendant de longues semaines avec sa direction. Et alors que les deux parties étaient tout proche d'un accord l'été dernier, l'affaire a finalement capoté. Comme l'a rappelé AS, les discussions sont interrompues depuis plusieurs mois, et elles n'ont toujours pas repris de manière concrète. D'après le média espagnol, les élections présidentielles - programmées le 7 juin - et les priorités actuelles du Real Madrid repoussent toute avancée avant la Coupe du Monde.