Kylian Mbappé recale Laurent Delahousse : Le problème qui a rendu une interview impossible

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, à quelques jours du début de la Coupe du monde, France 5 diffusait un documentaire consacré à Kylian Mbappé intitulé Mbappé, la diplomatie du ballon rond. Alors que c'est Laurent Delahousse qui a proposé cette création, le figure de France Télévisions n'a malheureusement pas pu échanger avec l'attaquant du Real Madrid. Il a pourtant essayé d'obtenir une interview. En vain.

A 27 ans, Kylian Mbappé est devenu au fil des dernières années plus qu'un simple joueur de football. C'est notamment ce dont il a été question ce mardi soir dans le documentaire de France 5 consacré au capitaine de l'équipe de France. Pour L'Equipe, Laurent Delahousse a d'ailleurs expliqué à propos de ce film concernant Mbappé : « Nous avons lancé une série de storytelling qui s'interroge sur l'impact que peuvent avoir des personnalités ou des objets iconiques sur la géopolitique. On parle souvent de soft power sans vraiment avoir les clés ni le récit réel de ce concept. Kylian Mbappé est devenu, très jeune, une star planétaire. Mais le pouvoir, les puissants, les clubs les plus prestigieux de la planète, ainsi que des États, sont également entrés dans sa vie, faisant de lui bien plus qu'un sportif à part : il est devenu une source d'enjeux de pouvoir. Voilà pourquoi il est devenu l'un des héros de notre collection ».

« J'en ai fait la demande auprès de ses équipes, de sa mère notamment » C'est donc un documentaire entier qui a été consacré à Kylian Mbappé. Mais voilà qu'à aucun moment le joueur du Real Madrid n'a pris la parole, n'ayant pas été interrogé. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé comme l'a expliqué Laurent Delahousse : « J'ai cherché à l'interviewer ? Bien sûr. J'en ai fait la demande auprès de ses équipes, de sa mère notamment, qui est une actrice incontournable de sa carrière. Mais ce n'était pas le bon timing pour parler des sujets que nous voulions aborder ».