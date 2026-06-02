Kylian Mbappé et Vinicius Jr - Le coup de gueule du boss du Real Madrid : «C’est absurde»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, Kylian Mbappé décidait de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Avec l’arrivée du Français chez les Merengue, ils ont été nombreux à se demander comment aller être la relation avec Vinicius Jr. Aujourd’hui, certains n’hésitent pas à dire que les deux stars du Real Madrid ne s’entendent pas. De quoi faire réagir Florentino Pérez, président merengue.

Kylian Mbappé vient d’achever sa deuxième saison au Real Madrid et celle-ci n’a pas été de tout repose. En effet, malgré ses nombreux buts, le Français n’a pas été épargné par les critiques des médias, mais aussi de ses propres supporters. L’ancien du PSG s’est retrouvé dans l’oeil du cyclone et voilà qu’il a même été expliqué que Mbappé n’avait pas la meilleure des relations avec certains de ses coéquipiers au Real Madrid. La relation avec Vinicius Jr a notamment été scrutée de très près, de quoi faire dire à certains que le capitaine de l’équipe de France et l’attaquant du Brésil n’étaient tout simplement pas compatibles.

« Ce sont les deux meilleurs joueurs du monde » A l’occasion d’un entretien accordé à El Pais, Florentino Pérez a justement répondu à ces affirmations à propos de Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Le président du Real Madrid a alors été très clair, lâchant : « Ce que je pense quand j’entends que Mbappé et Vinicius Jr ne sont pas compatibles ? Que c'est absurde. Ce sont les deux meilleurs joueurs du monde. Vinicius nous a fait gagner deux Ligue des champions. Mais il ne faut pas s'emballer. Cette idée qu'on peut gagner une Ligue des champions chaque année est ridicule ; en gagner six en dix ans, c'est du jamais vu ».