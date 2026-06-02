Mercato - PSG : Un international français pour remplacer Marquinhos, la «bonne idée» soufflée par un journaliste

Actuellement à Clairefontaine avec l’équipe de France pour préparer la Coupe du monde, Ibrahima Konaté anime la rubrique mercato. En effet, alors qu’on pensait qu’il prolongerait avec Liverpool, voilà qu’il se va finalement partir à l’occasion du marché des transferts. Pour aller où ? Certains ont réclamé l’arrivée de Konaté au PSG.
Arrivant au terme de son contrat avec Liverpool, Ibrahima Konaté ne va finalement pas poursuivre son aventure avec les Reds. Au cours des dernières semaines, la tendance était pourtant à une prolongation mais voilà qu’on a assisté à un virage à 180° dans ce dossier. En effet, désormais, on va voir Konaté quitter le nord de l’Angleterre. Forcément, s’offrir l’international français a de quoi intéresser du beau monde.
« Il va falloir travailler l’après Marquinhos »
Alors que de nombreux cadors sont déjà annoncés sur les rangs pour s’offrir Ibrahima Konaté, Karim Bennani a lui émis l’idée de le voir rejoindre le PSG. Sur le plateau de L’Equipe de Greg, le journaliste a ainsi expliqué : « Pourquoi pas Paris. Je me dis que derrière, Zabarnyi, ça n’a pas donné satisfaction. On ne sait pas encore pour Marquinhos. Est-ce qu’il continuera au PSG après une deuxième Ligue des Champions ? Il va falloir travailler l’après Marquinhos. Konaté, international français, aux côtés de Pacho… Il a prouvé qu’il avait le niveau. Konaté, valeur sûre, au PSG, je pense que ce serait une bonne idée ».
Les raisons de la séparation avec Liverpool
Ibrahima Konaté ne prolongera donc finalement pas avec Liverpool. Mais quel a été le problème pour faire capoter cette signature ? Fabrizio Romano a expliqué : « Ibrahima Konaté et Liverpool, l’histoire est terminée. Konaté va quitter Liverpool librement cet été. C’est une grosse histoire parce que l’accord entre Konaté et Liverpool était vraiment proche. Deux choses manquaient : la durée du contrat était ok, le salaire était ok. Mais l’accord pour les bonus difficiles de son contrat et la manière d’activer les faciles n’a jamais été trouvé ».