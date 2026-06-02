Mercato - PSG : Un international français pour remplacer Marquinhos, la «bonne idée» soufflée par un journaliste

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement à Clairefontaine avec l’équipe de France pour préparer la Coupe du monde, Ibrahima Konaté anime la rubrique mercato. En effet, alors qu’on pensait qu’il prolongerait avec Liverpool, voilà qu’il se va finalement partir à l’occasion du marché des transferts. Pour aller où ? Certains ont réclamé l’arrivée de Konaté au PSG.

Arrivant au terme de son contrat avec Liverpool, Ibrahima Konaté ne va finalement pas poursuivre son aventure avec les Reds. Au cours des dernières semaines, la tendance était pourtant à une prolongation mais voilà qu’on a assisté à un virage à 180° dans ce dossier. En effet, désormais, on va voir Konaté quitter le nord de l’Angleterre. Forcément, s’offrir l’international français a de quoi intéresser du beau monde.

« Il va falloir travailler l’après Marquinhos » Alors que de nombreux cadors sont déjà annoncés sur les rangs pour s’offrir Ibrahima Konaté, Karim Bennani a lui émis l’idée de le voir rejoindre le PSG. Sur le plateau de L’Equipe de Greg, le journaliste a ainsi expliqué : « Pourquoi pas Paris. Je me dis que derrière, Zabarnyi, ça n’a pas donné satisfaction. On ne sait pas encore pour Marquinhos. Est-ce qu’il continuera au PSG après une deuxième Ligue des Champions ? Il va falloir travailler l’après Marquinhos. Konaté, international français, aux côtés de Pacho… Il a prouvé qu’il avait le niveau. Konaté, valeur sûre, au PSG, je pense que ce serait une bonne idée ».