«L'un des plus grands mercato de l'histoire du football» : Le coup de génie de Luis Campos avec le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais dans la légende du football après avoir conservé son titre en Ligue des champions, le PSG a pu compter sur le renouveau insufflé par Luis Campos et Luis Enrique. Pour Walid Acherchour, les deux hommes ont même réalisé l'un des plus mercato de l'histoire en 2024.

Le PSG a franchi un nouveau pallier dans l'histoire du foot en réalisant le back-to-back en Ligue des champions après la victoire contre Arsenal samedi. Et tout est parti du mercato estival 2024 lors duquel Luis Campos avait recruté Matvey Safonov, Willian Pacho, Désiré Doué et Joao Neves avant de s'attacher les services de Khvicha Kvaratskhelia lors du mercato d'hiver suivant. Pour Walid Acherchour, il s'agit tout simplement de l'un des plus grands mercato de l'histoire.

Acherchour s'enflamme pour le mercato du PSG « Le mercato 2024/2025 de Luis Campos est peut-être l'un des plus grands mercato de l'histoire du football. Quand on regarde avec un peu plus de recul, ce mercato c'est Safonov pour 20M€, Willian Pacho 40M€, Désiré Doué 55, Joao Neves 65 et Kvaratskhelia 70 en janvier qui coûtait 120 l'été d'avant. Pour moi, ces quatre joueurs sont la différence du PSG Mbappé version Luis Enrique année 1 et les deux succès légendaires. J'ai fait les mercato 2009 du Real Madrid qui a aussi des loupés avec Kaka, il y a aussi celui du Barça avec Samuel Eto'o, Deco, Belletti en 2004. Sur ce mercato là, avec la stratégie de prendre Kvaratskhelia en janvier parce qu'il coûtait trop cher l'été. Ce qu'ils ont apporté, c'est du très haut niveau », confie-t-il sur le plateau de l'After Foot sur RMC.