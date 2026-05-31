La première réaction de Kylian Mbappé après la Ligue des Champions du PSG

Axel Cornic

Parti à la fin de son contrat en juin 2024, Kylian Mbappé assisté de loin à la meilleure période l’histoire du Paris Saint-Germain, qui a remporté une deuxième Ligue des Champions consécutive ce samedi. Mais la star du Real Madrid n’oublie pas son ancien club... ou plus précisément certains coéquipiers, à qui il a envoyé un message.

Certains n’y croyaient pas, mais le PSG l’a fait. Pour la deuxième fois de suite, ce sont les Parisiens qui ont soulevé la Ligue des Champions, après une victoire au bout du suspense face à Arsenal (1-1, 4-3 aux t.a.b.). Et les festivités ne font que commencer, avec les doubles Champions en titre qui sont attendus dans la capitale ce dimanche.

« Back 2 Back = 3 » En attendant, ils ont tous commencé à partager leur bonheur sur les réseaux sociaux, comme Achraf Hakimi. Titulaire après une longue absence due à une blessure, le latéral droit a publié sur Instagram une photo de lui avec le trophée de la Ligue des Champions et le message « Back 2 Back = 3 », annonçant donc déjà un possible triplé la saison prochaine. Il n’est d’ailleurs pas le seul dans ce cas-là, puisque des nombreux joueurs et membres du PSG ont rapidement évoqué une nouvelle victoire, dès la fin de cette finale contre Arsenal.