Mercato : Deux ans après, Joao Neves se lâche sur son transfert au PSG

Axel Cornic

Méconnu du grand public, bien que considéré comme l’un des talents à suivre du côté du Portugal, João Neves a rejoint le Paris Saint-Germain au cours de l’été 2024 en provenance de Benfica. Et il n’a pas tardé à devenir un titulaire indiscutable au milieu de terrain, aux côtés de son compatriote Vitinha ainsi que de Fabian Ruiz.

Cela fait quelques années déjà que le PSG a décidé de changer de stratégie, misant sur les jeunes talents français et étrangers. C’est notamment le cas avec João Neves, annoncé depuis plusieurs années déjà comme l’un des joueurs à suivre, mais qui a véritablement explosé avec son arrivée à Paris. Et lors de la finale de Ligue des Champions remportée contre Arsenal ce samedi (1-1, 4-3 aux t.a.b.), il a une nouvelle fois été l’un des meilleurs sur le terrain.

« C'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie, j'aime tout ! » En deux années passées au PSG, l’international portugais s’est déjà construit un palmarès que peu de joueurs peuvent se targuer d’avoir. Et ne lui demandez pas s’il a fait le bon choix, lorsqu’il a quitté son club formateur de Benfica. « Ce n'est même pas la victoire qui me fait plaisir, mais de jouer avec de tels coéquipiers, ce staff et cette direction. C'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie, j'aime tout ! » a lâché João Neves au micro de M6, après la victoire en finale de la Ligue des Champions.