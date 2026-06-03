Kylian Mbappé futur président de la République ? La comparaison inattendue avec Emmanuel Macron

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd'hui plus qu'un simple joueur de football. En tant que citoyen, le capitaine de l'équipe de France n'hésite pas à exprimer ses opinions politiques, luttant notamment contre l'extrême droit. A sa manière, Mbappé est devenu un personnage politique. De quoi en faire un possible futur président de la République, lui qui est notamment proche d'Emmanuel Macron ?

Attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France, Kylian Mbappé ne devrait pas prendre sa retraite de sitôt. Quid néanmoins de la future carrière du joueur de 27 ans après celle de footballeur ? Pourrait-on notamment voir Mbappé se lancer dans la politique lui qui est proche d'Emmanuel Macron et qui n'hésite pas à prendre position sur ce sujet ? La question a été posée à Laurent Delahousse, qui a présenter un documentaire sur le Madrilène, intitulé Mbappé, la diplomatie du ballon rond, sur France 5.

« Des similitudes entre sa personnalité et celle d'Emmanuel Macron » Interrogé sur un avenir en politique pour Kylian Mbappé, notamment en tant que président de la République, Laurent Delahousse a étonné. En effet, la figure de France Télévisions a vu des similitudes entre le joueur du Real Madrid et Emmanuel Macron : « Peut-on imaginer Mbappé entrer en politique ? Franchement, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas s'il faut le lui souhaiter... Je trouve en revanche qu'il y a des similitudes entre sa personnalité et celle d'Emmanuel Macron. L'hypertrophie réactionnelle autour d'eux en est d'ailleurs l'illustration ».