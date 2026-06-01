Bagarre entre Tchouaméni et Valverde : Le président du Real Madrid répond cash, «le problème, c’est celui qui fait fuiter»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Saison blanche et pleine de tensions pour le Real Madrid. Entre la fronde contre l’ex-coach Xabi Alonso et les incidents aux entraînements impliquant Antonio Rüdiger et Alvaro Carreras pour une gifle, Kylian Mbappé et un membre du staff pour un hors-jeu ou plus grave une échauffourée entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, c’est une année à oublier pour le Real Madrid. Concernant la bagarre en question, Florentino Pérez a un problème, mais pas avec les faits.

Au cours de la première quinzaine de mai, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde en sont venus aux mains au terme d’un entraînement dans les vestiaires de Valdebebas. La faute à plusieurs situations tendues sur le terrain entre les deux joueurs. Les esprits se sont échauffés, ils ont été séparés par leurs coéquipiers, mais le milieu de terrain uruguayen avait tout de même fait une mauvaise chute au niveau de sa tête, le contraignant à faire le déplacement à l’hôpital. Dimanche, Aurélien Tchouaméni a assuré en conférence de presse qu’il n’y avait pas eu de « bagarre » à proprement parler.

«Certains disent : ‘Le problème, c’est qu’ils se battent’. Non, le problème, c’est celui qui le divulgue» Dans le cadre de sa campagne de réélection à la présidence du Real Madrid, Florentino Pérez s’est longuement confié sur divers sujets et notamment sur les médias. L’occasion pour lui de pester contre les personnes responsables de la fuite qui ont été identifiées. « L’ambiance n’est plus aussi saine qu’avant dans le vestiaire ? Mais ils sont tous en pleine forme. Ce sont les mêmes depuis toujours et ce sont des amis. Mais si, à l'entraînement, l'un marche sur les pieds d'un autre et qu'ils s'énervent, il ne faut pas en faire toute une histoire. Et si quelqu'un le fait, c'est parce qu'il en parle à l'extérieur. Certains disent : ‘Le problème, c’est qu’ils se battent’. Non, le problème, c’est celui qui le divulgue. L’ambiance est parfaite. Seules quelques pommes pourries provoquent des fuites, et nous les avons identifiées ».