«C'est sûr à 95%» : Un agent annonce que le PSG a quasiment bouclé son premier transfert de l'été !

Alexis Brunet

Après Matvey Safonov en 2024, le PSG pourrait recruter un nouvel international russe cet été. En effet, le club de la capitale en pincerait pour Aleksey Batrakov, jeune milieu de terrain offensif du Lokomotiv Moscou. Selon un agent qui s’est exprimé dernièrement, le transfert du joueur de 20 ans en direction de Paris serait même bouclé à 95%.

Luis Campos l’avait déclaré il y a plusieurs semaines, le mercato du PSG était mis sur pause jusqu’à la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Maintenant que les Parisiens se sont imposés contre les Gunners, le directeur sportif des champions d’Europe va pouvoir se remettre au boulot et il aura beaucoup de travail. Le dirigeant portugais aurait d’ailleurs presque bouclé un premier transfert pour renforcer l’effectif de Luis Enrique.

Batrakov est tout proche de signer au PSG Auteur d’une très bonne saison avec le Lokomotiv Moscou, Aleksey Batrakov figure depuis plusieurs semaines sur le liste du PSG pour cet été. Le transfert du milieu offensif de 20 ans serait d’ailleurs imminent selon l'un des agents du joueur, Dmitry Cheltsov, qui s’est exprimé dans l’émission Europeen Review. « À 95 %, Batrakov va rejoindre Paris. Les dirigeants du PSG et du Lokomotiv ont déjà eu environ… plus de dix échanges téléphoniques. La semaine prochaine, Campos se rendra à Moscou pour tenter de conclure l’affaire. À présent, pour empêcher cette transaction, il faudrait qu’il se passe… enfin, un cas de force majeure. Le montant du transfert s’élèvera à 25 millions d’euros et son salaire sera d’environ 5 à 6 millions d’euros. Ça se fera dans deux semaines. »