Chevalier et Safonov remplacés par un autre gardien au PSG : Le nom de l'invité surprise est balancé dans L'EQUIPE du Soir

Vainqueur de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire la saison dernière, le PSG a décidé de repartir dans une nouvelle saison avec quasiment le même effectif. En effet, le club s'est focalisé sur la question de son gardien en priorité et a penché pour Lucas Chevalier. Mais désormais, c'est Matvey Safonov qui a repris la main. A moins qu'un troisième candidat ne vienne se mêler à la lutte...
Préféré à Gianluigi Donnarumma l'été dernier, Lucas Chevalier a ainsi intégré l'effectif du PSG. Le joueur français n'a pas réussi à convaincre pleinement à son poste et au fur et à mesure, c'est Matvey Safonov qui a su s'imposer. Mais sur le mercato, le PSG a également recruté un autre gardien qui pourrait finir par prendre cette place très convoitée.
Un nouveau gardien au PSG ? Il dit tout !
L'été dernier, le PSG a recruté un autre gardien en plus de Lucas Chevalier. En effet, le club de la capitale est allé dénicher le jeune Renato Marin qui semble intéresser de près Luis Enrique. L'entraîneur espagnol ne cesse de rappeler son recrutement comme pour annoncer ses futures intentions le concernant. « Lucas Chevalier n'a pas de temps à perdre parce que son talent exige qu'il aille jouer au football et défendre les buts d'un bon club comme il l'a fait à Lille. Et j'ajouterai dans la balance, le troisième gardien dont Luis Enrique rappelle le nom à chaque conférence de presse. A chaque fois qu'un journaliste lui dit qu'il a recruté deux joueurs, Chevalier et Zabarnyi, il dit : "Non, j'en ai recruté trois". Et Luis Enrique avait même dit que le PSG avait recruté le meilleur joueur à son poste à cet âge-là. Donc la route est complétement barrée pour Chevalier » explique Félix Rouah dans L'Equipe du Soir.
Lucas Chevalier définitivement condamné ?
Recruté l'année dernière, Lucas Chevalier traverse une période difficile avec la concurrence de Matvey Safonov qui a eu raison de lui. Le gardien français n'a plus disputé le moindre match avec le PSG depuis le 23 janvier dernier et les issues semblent bouchées maintenant avec l'arrivée imminente de Renato Marin. Ce dernier a fait ses débuts en décembre dernier en Coupe de France lors du match face à Fontenay en attendant une nouvelle chance peut-être prochainement.