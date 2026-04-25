«C’était son rêve de venir» : Un journaliste revient sur l'arrivée «presque inespérée» d'Habib Beye à l’OM !

Pierrick Levallet

En février dernier, l’OM prenait une grande décision pour essayer de se sortir de la crise. Le club phocéen s’était séparé de Roberto De Zerbi pour engager Habib Beye et essayer de redresser la barre. Un journaliste est d’ailleurs revenu sur l’arrivée du technicien de 48 ans au sein de la formation marseillaise, seulement quelques jours après avoir été licencié par le Stade Rennais.

En février dernier, une grave crise sévissait à l’OM. Le club phocéen avait alors pris une grande décision pour essayer de sortir la tête de l’eau. La direction marseillaise avait choisi de se séparer de Roberto De Zerbi et d’accorder sa confiance à Habib Beye. Le technicien de 48 ans s’était fait virer quelques jours plus tôt par le Stade Rennais, avec qui il n’obtenait pas les résultats escomptés. Karim Bennani est d’ailleurs revenu sur son arrivée particulière sur le banc olympien.

Le vestiaire de l'OM n'en peut plus : Le transfert de Mason Greenwood se confirme ? https://t.co/M7Q8yCwrT9 — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

«Il était conscient du danger pour sa carrière» « Il était en échec à Rennes, il se fait sortir, c’est presque inespéré d’obtenir le banc de l’OM presque 10 jours après avoir été limogé du Stade Rennais. En signant à Marseille, il le sait, il était conscient du danger pour sa carrière et de la difficulté du challenge. Il devait remplir deux objectifs : gagner la Coupe de France - ce n’est pas fait, l’OM s’est fait éliminer - et se qualifier directement en Ligue des champions. C’est encore possible, l’OM est à deux points de la troisième place » a d’abord expliqué le journaliste dans L’Equipe de Greg.