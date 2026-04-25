OM - Coup de gueule de Medina : «J’ai rarement vu ça», un ancien joueur du PSG n’en revient pas !

Pierrick Levallet

Après Medhi Benatia, Facundo Medina a vidé son sac sur l’OM. Le défenseur central argentin a récemment poussé un coup de gueule, en pointant notamment du doigt certains joueurs. Et la sortie de l’ancien RC Lens n’a pas manqué de faire réagir un ex-joueur du PSG, qui a été surpris par sa prise de parole.

Après la défaite de l’OM face au FC Lorient la semaine passée, Medhi Benatia a laissé éclater sa colère en zone mixte. Le directeur du football marseillais n’y est pas allé de main morte sur la situation du club phocéen. Et quelques jours plus tard, c’est Facundo Medina qui en a rajouté une couche. Le défenseur de 26 ans a vidé son sac en pointant notamment du doigt certains joueurs. Et cela n’a pas manqué de faire réagir un ancien du PSG.

«Va t'asseoir sur la Tour Eiffel» : Le craquage d’une légende de l’OM à la radio (et c’est très drôle) https://t.co/9M0BvwIvyQ — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

«J’ai l’impression que ce n’était pas le bon chemin» « Je n’ai jamais vécu une bagarre dans le vestiaire, le président qui change, élimination à la dernière minute de la Ligue des champions, Benatia qui assassine tout le monde et là Facundo Medina... Ça fait tellement de choses. Je me demande quelle était la bonne action derrière. Est-ce qu’il fallait faire un stage commando à l’extérieur, essayer d’être sympa avec les joueurs, leur tomber dessus ? Est-ce que ce sont des guerriers, Medina est-ce que c’est bien de parler ouvertement comme ça des joueurs ? J’ai l’impression que ce n’était pas le bon chemin. Je ne sais pas trop, j’ai rarement vu ça dans une équipe, vivre ça à ce moment de la saison avec des objectifs aussi élevés » s’est étonné Vikash Dhorasoo sur le plateau de L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe.