OM : «J’ai bien aimé», le coup de gueule de Medina est validé sur La Chaîne L’Equipe !

Pierrick Levallet

Après Medhi Benatia, Facundo Medina s’est aussi lâché sur l’OM. Le défenseur argentin a vidé son sac concernant la situation dans laquelle le club phocéen se trouve. Sa sortie n’a pas manqué de faire parler ces dernières heures. Sur La Chaîne L’Equipe, on n’a d’ailleurs pas manqué de valider le discours du joueur de 26 ans.

Après la défaite de l’OM contre le FC Lorient, Medhi Benatia a laissé éclater sa colère. Et il n’est plus le seul à avoir vidé son sac sur le club phocéen. Facundo Medina, lui aussi, s’est lâché sur la situation de la formation marseillaise. Sa prise de parole n’a pas manqué de faire parler ces dernières heures. Mais sur La Chaîne L’Equipe, on a validé la sortie du défenseur central argentin.

«Si un joueur se dit que ce sera mieux sans lui...» : Le vestiaire de l'OM a définitivement lâché Habib Beye ? https://t.co/4IdaYYoSZH — le10sport (@le10sport) April 24, 2026

«J’aime bien ce discours franc» « Je trouve qu’il surfe sur la vague de Benatia. Ce qu’il a lancé il y a quelques jours, là c’est la continuité où un joueur prend la parole sur le même ton et en faisant les mêmes constats. Ils sont content de ça à l’OM ? Non pas du tout. Ce n’est pas orchestré, ce n’est pas possible. Ce n’est pas un discours corporatiste. Par contre, j’aime bien ce discours franc » a d’abord expliqué Emilie Ros dans L’Equipe de Greg.