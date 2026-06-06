Mercato : Le gros coup dur qui n'arrange pas les affaires de l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison difficile terminée loin des espérances, l'OM va devoir changer des choses durant l'été au niveau de son effectif. En effet, de nombreux départs sont attendus et alors que certains se préparent pour la Coupe du monde, une mauvaise nouvelle qui concerne un joueur marseillais pourrait perturber un peu plus les affaires de l'OM.

Ces derniers temps, l'OM a beaucoup investi pour bâtir un effectif lui permettant de jouer les premiers rôles. Cette saison, tout ne s'est pas passé comme prévu et le club a manqué son principal objectif. Cet été, le club va avoir besoin de renflouer les caisses en vendant des joueurs. Parmi eux, le départ de Leonardo Balerdi est quasiment acté. Le joueur argentin, appelé pour la Coupe du monde, va devoir déclarer forfait. Cela n'arrange pas l'OM...

Balerdi forfait pour le Mondial Défenseur central de 27 ans, Leonardo Balerdi fait partie des joueurs appelés pour la Coupe du monde 2026 avec l'Equipe d'Argentine. Mais il vient de subir une terrible blessure qui devrait l'éloigner des terrains pendant au moins un mois. En effet, d'après le journaliste argentin Nacho Rivarola, Leonardo Balerdi s'est blessé lors du dernier entraînement et il souffre d'une lésion à une jambe. Comme il devrait en avoir pour au moins un mois, il est forfait pour le Mondial.