Equipe de France - «On le vénère» : Thierry Henry réagit à l’arrivée imminente de Zinedine Zidane

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 14 ans à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur à l’issue de la Coupe du monde. Pour le moment, rien n’a encore été officialisé pour son successeur, mais tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane. Aujourd’hui, ça semble être une évidence que l’ancien du Real Madrid reprendra le flambeau à la tête des Bleus. Un choix totalement validé par Thierry Henry.

C’est un nouveau chapitre qui s’apprête à débuter pour l’équipe de France. Après la Coupe du monde, les Bleus vont être dirigés par un nouveau sélectionneur. Alors que Didier Deschamps va quitter ses fonctions, on attend aujourd’hui l’officialisation de son successeur. Celui-ci devrait être Zinedine Zidane. Parti du Real Madrid en 2021, Zizou s’apprêterait donc à reprendre du service et réaliser par la même occasion son rêve en prenant les commandes de l’équipe de France.

« Une décision logique et judicieuse » Zinedine Zidane à la tête de l’équipe de France, ça fait déjà saliver les fans, impatients à l’idée de voir ça de leurs yeux. L’ancien du Real Madrid est très attendu pour venir diriger les Bleus. Champion du monde 98 avec Zizou, Thierry Henry a d’ailleurs réagi à cela. Dans un entretien accordé à Sports Illustrated Allemagne, l’ancien d’Arsenal a ainsi fait savoir : « Zidane est-il le choix idéal pour le poste de sélectionneur de l’équipe de France ? Zidane est une véritable idole en France, on le vénère. Il a remporté la Ligue des champions trois fois de suite avec le Real Madrid, c'est donc une décision logique et judicieuse ».