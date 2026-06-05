«C’est une question de respect», Rayan Cherki met les choses au clair sur TF1 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent dans la liste des 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde 2026, Rayan Cherki était en grande forme jeudi lors du match amical contre la Côte d'Ivoire malgré la défaite (1-2). L'attaquant de Manchester City a fait parler de lui cette semaine pour une autre raison également lors de la photo officielle des Bleus lors de la visite du Président de la République Emmanuel Macron où il apparaît dans une position un peu étrange, largement détournée sur les réseaux sociaux. Il s'est expliqué.

En ouvrant le score de très belle manière juste avant la fin de la première mi-temps face à la Côte d'Ivoire jeudi soir, Rayan Cherki a livré une nouvelle bonne prestation avec les Bleus. Le joueur de 22 ans s'est aussi fait remarquer pour sa position sur la photo officielle des Bleus à Clairefontaine, où sa position a beaucoup fait rire les internautes. S'il s'est amusé des nombreuses parodies faites sur cette photo, il a expliqué qu'il l'a fait aussi pour une question de respect.

« C'est une question de respect » Interrogé par TF1 après la rencontre à propos de cette fameuse photo qui a tant fait parler, Rayan Cherki a voulu simplement faire de la place à la Ministre des Sports qui apparaît à ses côtés, Marina Ferrari. « C'est une question de respect. Vous savez que j'étais à côté de Madame la Ministre, je ne me voyais pas être au-dessus d'elle ou qu'on la voit moins que moi. Forcément, je me suis baissé un peu pour qu'on la voie un peu plus. Les parodies ? Tant que ça fait rire les gens, tant que ça procure du bonheur... Madame la Ministre sait que je me suis accroupi pour qu'elle puisse avoir un peu plus de place » explique-t-il.