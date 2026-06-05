Une première depuis Raymond Domenech : La statistique inquiétante pour l’équipe de France avant le Mondial 2026

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce jeudi soir, à Nantes, l’équipe de France a perdu sa première rencontre amicale contre la Côte d’Ivoir sur des buts d'Amad Diallo et Guéla Douée, et ce malgré l’ouverture du score de Rayan Cherki. Cela fait seize ans que les Bleus n’avaient pas chuté lors d’un match de préparation avant un tournoi majeur.

Opposée à la Côte d’Ivoire pour son premier match de préparation à la Coupe du monde, l’équipe de France s’est inclinée sur la pelouse de Nantes ce jeudi soir. La soirée avait pourtant bien commencé pour la bande à Didier Deschamps, menant au score grâce à une frappe de Rayan Cherki juste avant la mi-temps. Le turnover a néanmoins été fatal aux Bleus, rejoints au tableau d’affichage à la 53e par un but de Guéla Doué avant la seconde réalisation ivoirienne de la soirée signée Amad Diallo (84e).

Cela n’était plus arrivé depuis 2010 Il s’agit d’un petit événement pour l’équipe de France, pas habituée à se louper lors d’un match de préparation avant un tournoi majeur. Comme l’a souligné Stats du Foot sur X, cela n’était plus arrivé depuis le 4 juin 2010, et la rencontre face à la Chine sous Raymond Domenech avant une cauchemardesque Coupe du monde en Afrique du Sud pour la sélection tricolore.