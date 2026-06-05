Une première depuis Raymond Domenech : La statistique inquiétante pour l’équipe de France avant le Mondial 2026

Ce jeudi soir, à Nantes, l’équipe de France a perdu sa première rencontre amicale contre la Côte d’Ivoir sur des buts d'Amad Diallo et Guéla Douée, et ce malgré l’ouverture du score de Rayan Cherki. Cela fait seize ans que les Bleus n’avaient pas chuté lors d’un match de préparation avant un tournoi majeur.
Opposée à la Côte d’Ivoire pour son premier match de préparation à la Coupe du monde, l’équipe de France s’est inclinée sur la pelouse de Nantes ce jeudi soir. La soirée avait pourtant bien commencé pour la bande à Didier Deschamps, menant au score grâce à une frappe de Rayan Cherki juste avant la mi-temps. Le turnover a néanmoins été fatal aux Bleus, rejoints au tableau d’affichage à la 53e par un but de Guéla Doué avant la seconde réalisation ivoirienne de la soirée signée Amad Diallo (84e).
Cela n’était plus arrivé depuis 2010
Il s’agit d’un petit événement pour l’équipe de France, pas habituée à se louper lors d’un match de préparation avant un tournoi majeur. Comme l’a souligné Stats du Foot sur X, cela n’était plus arrivé depuis le 4 juin 2010, et la rencontre face à la Chine sous Raymond Domenech avant une cauchemardesque Coupe du monde en Afrique du Sud pour la sélection tricolore.
« Cela ressemblera à ça le 16 juin »
« Il faut accepter que la Côte d’Ivoire ait été meilleure en vitesse et en percussion, tempérait Didier Deschamps après cette contreperformance. On a commis des erreurs. Je ne suis pas agacé et je n’aurais pas été euphorique si on avait gagné. C’est une répétition avec des enseignements. » Pour le sélectionneur, cette défaite va permettre de tirer des enseignements en vue du premier match des Bleus au Mondial contre le Sénégal. « Cela ressemblera à ça le 16 juin, estimait-il en conférence de presse. C’est un match de préparation avec dix changements qui ne favorisent pas le rendement. Il fallait en passer par là par rapport au travail athlétique. On a moins créé en seconde période qu’en première. »