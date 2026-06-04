Didier Deschamps : La surprise qui lui est réservée avant son départ

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Didier Deschamps s’apprête à laisser sa place à la tête de l’équipe de France. Pour ses deux dernières rencontres dans l’Hexagone, face à la Côte d’Ivoire et l’Irlande du Nord, le sélectionneur tricolore aura droit à plusieurs animations concoctées par les supporters des Bleus.

En poste depuis 2012, Didier Deschamps va quitter l’équipe de France au terme de la Coupe du monde organisée du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les deux rencontres amicales à venir face à la Côte d’Ivoire (ce jeudi soir à Nantes) et contre l'Irlande du Nord (le lundi 8 juin à Lille) seront donc ses dernières sur le sol français. Des animations sont prévues pour l’occasion.

Des surprises réservées à Deschamps Les Irrésistibles Français, le principal groupe de supporters des Bleus, ont prévu de rendre hommage à Didier Deschamps en marge des deux prochaines rencontres amicales disputées par Kylian Mbappé et ses coéquipiers. RMC révèle que des animations ont été concoctées pour saluer les quatorze années du sélectionneur tricolore. Le contenu précis est resté secret.