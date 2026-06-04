Didier Deschamps : La surprise qui lui est réservée avant son départ

Didier Deschamps s’apprête à laisser sa place à la tête de l’équipe de France. Pour ses deux dernières rencontres dans l’Hexagone, face à la Côte d’Ivoire et l’Irlande du Nord, le sélectionneur tricolore aura droit à plusieurs animations concoctées par les supporters des Bleus.
En poste depuis 2012, Didier Deschamps va quitter l’équipe de France au terme de la Coupe du monde organisée du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les deux rencontres amicales à venir face à la Côte d’Ivoire (ce jeudi soir à Nantes) et contre l'Irlande du Nord (le lundi 8 juin à Lille) seront donc ses dernières sur le sol français. Des animations sont prévues pour l’occasion.
Des surprises réservées à Deschamps
Les Irrésistibles Français, le principal groupe de supporters des Bleus, ont prévu de rendre hommage à Didier Deschamps en marge des deux prochaines rencontres amicales disputées par Kylian Mbappé et ses coéquipiers. RMC révèle que des animations ont été concoctées pour saluer les quatorze années du sélectionneur tricolore. Le contenu précis est resté secret.
« C'est toujours bien d'avoir ce contact avec nos supporters »
Pour Didier Deschamps, cette première rencontre amicale à Nantes est également symbolique, lui qui a été formé chez les Canaris. « Cela me fait très plaisir sur le plan personnel. Même si on a déjà joué à Nantes avec la sélection. Ce n'est pas moins qui décidé mais c'est très bien », a-t-il reconnu, avouant également qu’il était important de disputer ces matches de préparation en France : « Même si c'était très important en mars d'avoir une forme de répétition aux Etats-Unis ça aurait été bien d'avoir de contact là avec les supporters. Mais là comme c'est loin et que ça coûte très cher... C'est toujours bien d'avoir ce contact avec nos supporters, d'avoir l'engouement populaire autour de l'équipe de France. Ce sera Nantes et à Lille puis devant la télé pour beaucoup. »