«Les avantages du Ballon d’Or» : Ousmane Dembélé a des privilèges particuliers en équipe de France 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 16 juin prochain, l’équipe de France lancera sa Coupe du monde face au Sénégal. En attendant cette rencontre, les Bleus vont disputer leur premier match amical ce jeudi face à la Côte d’Ivoire, une rencontre prévue à Nantes. Alors que les joueurs de Didier Deschamps ont quitté Clairefontaine en direction de La Beaujoire, voilà que certains avantages d’Ousmane Dembélé ont fait halluciner certains de ses coéquipiers.

Samedi dernier, le PSG et Arsenal s’affrontaient en finale de la Ligue des Champions. Avec cette rencontre, les internationaux français des deux clubs ont rejoint Clairefontaine avec quelques jours de retard. Mais ça y est, le groupe de Didier Deschamps est aujourd’hui au complet et voilà que les Bleus lancent leur préparation pour la Coupe du monde ce jeudi avec un match amical face à la Côte d’Ivoire. Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et compagnie ont donc rejoint Nantes, lieu où se déroulera cette rencontre face aux Eléphants.

« Je n’ai jamais vu ça » L’équipe de France a donc quitté Clairefontaine en direction de Nantes. Un voyage dont la FFF a diffusé quelques images sur ses réseaux sociaux. C’est ainsi qu’on a notamment pu voir Ousmane Dembélé monter dans le bus… avec une omelette dans une assiette. De quoi faire réagir et halluciner Ibrahima Konaté et Brice Samba. Les deux coéquipiers de Dembélé chez les Bleus ont alors notamment lâché : « Omelette à emporter. Je n’ai jamais vu ça. En plus dans une assiette, qui doit rester à Clairefontaine », « C’est les avantages du Ballon d’Or ».