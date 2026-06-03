«Rendez-vous à la Coupe du monde» : Du jamais vu, Ousmane Dembélé fait une grande annonce avant de quitter Paris

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé et les joueurs du PSG n’ont pas le temps de souffler. A peine sacré champions d’Europe, ils ont rejoint le reste du groupe qui représentera l’équipe de France à la Coupe du monde en Amérique du Nord (11 juin-19 juillet). Avant de s’envoler pour le pays de l’Oncle Sam, Dembélé a annoncé son partenariat avec ZEGNA en tant qu’ambassadeur mondial de la marque de vêtements italienne. Il devient le seul et unique footballeur à représenter ZEGNA.

Quelques heures après son retour à Paris avec l’ensemble de la délégation du PSG en provenance de Budapest, Ousmane Dembélé a été le protagoniste d’une campagne publicitaire. Le désormais double champion d’Europe est devenu le premier footballeur à être nomme ambassadeur mondial de la marque ZEGNA. Le début d’une histoire inédite donc entre la maison italienne de prêt-à-porter avec un joueur de football.

«C’est une part d’héritage que je souhaite transmettre» Dans la vidéo partagée sur les réseaux sociaux par les différentes parties, on peut voir Ousmane Dembélé se mettre en scène en tenant un discours fort sur « l’héritage » qu’il souhaite « transmettre » à la Coupe du monde où il aura la « fierté » de défendre les couleurs de l’équipe de France (11 juin-19 juillet). « Représenter son pays pour la Coupe du monde, c’est une fierté. En tant que nouvel ambassadeur de la maison ZEGNA, je porte bien plus qu’un costume. L’élégance, une façon de vivre, de travailler et de s’engager. Le soin apporté à chaque détail et le travail rigoureux, c’est une part d’héritage que je souhaite transmettre. Rendez-vous à la Coupe du monde ».