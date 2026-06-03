Équipe de France - «Je ne suis pas une vedette comme Mbappé et Dembélé» : Saliba lâche ses vérités avant la Coupe du monde

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans une semaine jour pour jour, Didier Deschamps et son staff s’envoleront aux côtés des joueurs de l’équipe de France pour Boston afin de tenter d’aller chercher une troisième étoile mondiale. Bien qu’il soit musculairement gêné au niveau du dos, William Saliba fera partie du voyage aux côtés de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé, deux « vedettes » des Bleus. Il s’est longuement livré à GQ sur son propre statut.

A l’instar de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé, William Saliba a lui aussi été très tôt lancé dans le grand bain du monde professionnel à 17 ans. Mais c’est là que la comparaison s’arrête avec les deux champions du monde 2018. Ils sont attaquants et empilent les buts pour le Real Madrid et le PSG de manière régulière tant en championnat qu’en Ligue des champions. Pour sa part, Saliba est un défenseur central et non un joueur à vocation offensive que les numéros 10 et 7 de l’équipe de France.

«Dieu a décidé que je serais défenseur central» Et cette différence malgré le fait qu’ils soient tous les trois des cadres du groupe de Didier Deschamps en équipe de France est importante aux yeux de William Saliba. Comme beaucoup de jeunes qui se lancent dans le foot, le natif de Bondy entraîné par le père de Kylian Mbappé, Wilfrid, avait pour rêve de marquer des buts dans les plus grands clubs du monde. La nature en a décidé autrement. « Dieu a décidé que je serais défenseur central et je suis très content comme ça. Même s’il avait fallu être gardien pour devenir professionnel, je l’aurais fait », a concédé Saliba lors d’une interview accordée à GQ.