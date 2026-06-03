Ousmane Dembélé est rappelé à l’ordre : «On se projette tout de suite», la séquence amusante avec Emmanuel Macron

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez ont rejoint le reste des joueurs de l'équipe de France après leur sacre en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain. Après 48 heures de fête, le président de la République Emmanuel Macron a mis la pression sur Dembélé.

« On revient l'année prochaine pour la 3ème ». Dimanche, Ousmane Dembélé faisait cette annonce qui rendait totalement folles les dizaines de milliers de personnes présentes au Champ de Mars devant la Tour Eiffel à Paris pour célébrer leurs doubles champions d'Europe. Le PSG a conservé son titre en Ligue des champions samedi dernier à Budapest en venant à bout d'Arsenal à la séance de tirs au but (1-1 après prolongations puis 4-3) et s'est déjà projeté sur une deuxième bataille avec ses coéquipiers pour leur propre succession.

Avant le match de préparation de l'équipe de France à Nantes face à la Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron a rendu visite aux Bleus Ousmane Dembélé sera également en quête d'une troisième étoile dès cet été... avec l'équipe de France. Déjà membre du groupe de Didier Deschamps sacré champion du monde en 2018 sous la présidence d'Emmanuel Macron, Ousmane Dembélé a été tout proche de réaliser le back-to-back en 2022, mais s'est incliné aux tirs au but avec les Bleus face à l'Argentine (3-3 puis 2-4). Le 16 juin prochain, l'équipe de France fera son entrée en lice au MetLife Stadium dans cette Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada ainsi qu'au Mexique face au Sénégal.