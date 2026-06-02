Equipe de France : En attendant Zidane, Emmanuel Macron va regretter le départ de Deschamps

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la Coupe du monde, Didier Deschamps va quitter ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France, probablement pour laisser sa place à Zinedine Zidane. DD vit donc actuellement ses derniers instants à la tête des Bleus. D'ici quelques mois, ça sera donc terminé, au grand dam d'Emmanuel Macron. En effet, le président de la République a exprimé ses regrets à l'idée de voir Deschamps s'en aller.

Réunie à Clairefontaine, l'équipe de France se prépare actuellement pour la Coupe du monde. C'est le 16 juin prochain, face au Sénégal, que les Bleus disputeront leur premier match de la compétition. Vont-ils finir en beauté pour Didier Deschamps ? Le sélectionneur va vivre son dernier tournoi avant de céder sa place. Alors que Zinedine Zidane devrait ensuite prendre le relève à la tête de l'équipe de France, le départ de Deschamps est déjà regretté par beaucoup. A commencer par Emmanuel Macron.

« Comme chaque Français, je regretterai DD » Didier Deschamps quittera donc prochainement l'équipe de France et le président de la République va le regretter. En effet, dans des propos accordés à Ouest France, Emmanuel Macron a confié : « Comme chaque Français, je regretterai DD, sa force tranquille, son calme face à l'adversité, ses exceptionnelles qualités humaines, son engagement généreux poru les Pièces Jaunes. Il aura été le sélectionneur pour nous des jours heureux. Didier Deschamps incarne vraiment un esprit français qui ne lâche jamais rien. Tant de nos compatriotes on appris à aimer ce styele qui préfère gagner plutôt que plaire ».