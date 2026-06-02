Equipe de France : En attendant Zidane, Emmanuel Macron va regretter le départ de Deschamps

Après la Coupe du monde, Didier Deschamps va quitter ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France, probablement pour laisser sa place à Zinedine Zidane. DD vit donc actuellement ses derniers instants à la tête des Bleus. D'ici quelques mois, ça sera donc terminé, au grand dam d'Emmanuel Macron. En effet, le président de la République a exprimé ses regrets à l'idée de voir Deschamps s'en aller.
Réunie à Clairefontaine, l'équipe de France se prépare actuellement pour la Coupe du monde. C'est le 16 juin prochain, face au Sénégal, que les Bleus disputeront leur premier match de la compétition. Vont-ils finir en beauté pour Didier Deschamps ? Le sélectionneur va vivre son dernier tournoi avant de céder sa place. Alors que Zinedine Zidane devrait ensuite prendre le relève à la tête de l'équipe de France, le départ de Deschamps est déjà regretté par beaucoup. A commencer par Emmanuel Macron.
« Comme chaque Français, je regretterai DD »
Didier Deschamps quittera donc prochainement l'équipe de France et le président de la République va le regretter. En effet, dans des propos accordés à Ouest France, Emmanuel Macron a confié : « Comme chaque Français, je regretterai DD, sa force tranquille, son calme face à l'adversité, ses exceptionnelles qualités humaines, son engagement généreux poru les Pièces Jaunes. Il aura été le sélectionneur pour nous des jours heureux. Didier Deschamps incarne vraiment un esprit français qui ne lâche jamais rien. Tant de nos compatriotes on appris à aimer ce styele qui préfère gagner plutôt que plaire ».
« Je ne sais pas si les gens réalisent vraiment ce qu’a fait ce monsieur pour l’équipe de France »
Vivant ses derniers instants en tant que sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps voit les hommages se multiplier. Dernièrement, Djibril Cissé confiait à propos du technicien français : « DD, c’est quelqu’un que j’apprécie vraiment beaucoup parce que je le trouve humble et les pieds sur terre pour tout ce qu’il a fait. Je ne sais pas si les gens réalisent vraiment ce qu’a fait ce monsieur pour l’équipe de France et le football en général. C’est un gagnant. La définition de gagnant = Didier Deschamps. (...) De passer de Deschamps à Zinedine Zidane, la France est vraiment très chanceuse d’avoir ces deux noms là en tant que sélectionneur. Si Zizou passe, c’est énorme ».